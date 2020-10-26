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06:45 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор оценил влияние «ЭпиВакКороны» на репродуктивное здоровье

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Предварительные результаты исследования того, как вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» влияет на репродуктивное здоровье, показывают ее безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины “ЭпиВакКорона” завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины “ЭпиВакКорона” на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — рассказали в ведомстве.

Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами, добавили в пресс-службе.

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Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр «Вектор», она получила название «ЭпиВакКорона».

Директор центра «Вектор» на прошлой неделе сообщил, что пострегистрационные исследования «ЭпиВакКороны» могут начаться в ноябре.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

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