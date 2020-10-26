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14:20 (мск), источник: Motor.ru

В Москве обнаружили кладбище автомобилей «Почты России»

В Москве на территории промзоны обнаружили десятки брошенных грузовиков в официальной окраске «Почты России». Служебные автомобили, состоящие преимущественно из фургонов Mercedes-Benz Vario, находятся в печальном состоянии.

Источник: Агентство «Москва»

По словам автора фотографий, автомобильное кладбище он обнаружил на территории одной из промзон в Москве. Заброшенный автопарк в основном состоит из Mercedes-Benz Vario. Большинство служебных автомобилей стоят открытыми с опущенными стеклами. У некоторых моделей имеются явные признаки коррозии, а также отсутствуют детали кузова и спущены шины. Вероятно, фургоны простаивают под открытым небом не первый год.

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Салоны заброшенных автомобилей покрыты слоем пыли, плесени и мхом. В то же время некоторые фургоны сохранили регистрационные знаки и вполне пригодны для использования. Вероятно, почтовые Mercedes-Benz несколько лет назад вывели из эксплуатации, но поскольку срок действия лизингового договора еще не истек, ведомство не может выставить автомобили на продажу.

Что будет с обнаруженными фургонами, неизвестно. По мнению автора находки, заброшенный спецтранспорт мог бы принести пользу в регионах, в которых в настоящий момент доставка почты осуществляют на морально устаревших УАЗ «Буханках».

Пресс-служба филиала Москва АО «Почта России» уже прокомментировала находку.

«Это закрытая автостоянка на территории автобазы Почты России, на которой собраны выведенные из эксплуатации автомобили, ранее обслуживавшие почтовые отделения Москвы. Сейчас проходит сбор необходимой документации для дальнейшей реализации списанных автомашин через аукцион», — говорится в сообщении.

В начале сентября житель Красноярского края обнаружил огромную спецстоянку с множеством заброшенных автомобилей. Побывав на территории, мужчина сделал фоторепортаж, продемонстрировав, в каком состоянии находятся машины.

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