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13:31 (мск), источник: РИА Новости

Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет Nature.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА Новости

По мнению специалистов, новая вспышка инфекции будут связаны несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.

Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

«У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы», — подчеркнул Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии.

Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

Во время загрузки произошла ошибка.
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