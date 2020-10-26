13:31 (мск), источник: РИА Новости
Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские ученые предупредили об усугублении ситуации с заболеваемостью COVID-19 зимой, пишет Nature.
По мнению специалистов, новая вспышка инфекции будут связаны несколькими факторами. Так, в первую очередь дополнительный риск создает то, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.
Другим фактором является то, что холод и сухой воздух, а также отсутствие прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.
«У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы», — подчеркнул Дэвид Релман, микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии.
Ученые предполагают, что зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.