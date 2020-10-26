В Кремле заявили об уходе волны коронавируса на восток

«Действительно, фон достаточно тяжелый, — подтвердил представитель Кремля. — Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы, поэтому да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса».
«Это требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и руководства регионов, что и делается», — заверил он.
«К сожалению, весь мир с этим сталкивается, и эта та реальность, в которой мы существует и с которой все должны бороться», — сказал про рост заболеваемости пресс-секретарь президента.
На вопрос о том, что означают заявления, что ситуация под контролем, Песков пояснил: «Это, прежде всего, под контролем мощности в области здравоохранения — запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты. Это первое, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию». «И, конечно, это нахождение такой золотой середины в плане принятия необходимых мер. Это в рамках уже особых полномочий губернаторов. При этом не нанося вреда и ущерба перспективам экономического развития», — добавил он.
Журналисты спросили, найдена ли эта золотая середина, и пресс-секретарь президента заметил, что разные регионы принимают разные решения в плане введения ограничений. «Но все эти решения не носят характер остановки экономики», — оценил он.