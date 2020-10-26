Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, Штурм Театрального центра на Дубровке и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1280 лет Джону Леннону
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
15:19 (мск), источник: Российская газета

В Кремле заявили об уходе волны коронавируса на восток

«Безусловно, президент получает всю информацию, работает штаб, информационный центр и, конечно, и по линии федерального центра и отдельных регионов вся информация главе государства докладывается», — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

«Действительно, фон достаточно тяжелый, — подтвердил представитель Кремля. — Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы, поэтому да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса».

Видео
Коронавирус в России: регионы ужесточают меры санитарного контроля

«Это требует чрезвычайно энергичных усилий от федерального правительства и руководства регионов, что и делается», — заверил он.

«К сожалению, весь мир с этим сталкивается, и эта та реальность, в которой мы существует и с которой все должны бороться», — сказал про рост заболеваемости пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, что означают заявления, что ситуация под контролем, Песков пояснил: «Это, прежде всего, под контролем мощности в области здравоохранения — запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты. Это первое, что позволяет контролировать эпидемиологическую ситуацию». «И, конечно, это нахождение такой золотой середины в плане принятия необходимых мер. Это в рамках уже особых полномочий губернаторов. При этом не нанося вреда и ущерба перспективам экономического развития», — добавил он.

Журналисты спросили, найдена ли эта золотая середина, и пресс-секретарь президента заметил, что разные регионы принимают разные решения в плане введения ограничений. «Но все эти решения не носят характер остановки экономики», — оценил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Константин Косачев: Пора создавать "коалицию мира"
"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"
Путин предложил США компромисс по развертыванию ракет в Европе
В Белоруссии начался первый день общенациональной забастовки
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19
Туроператоры отказались продавать путевки на курорты Египта
Японский премьер решил поставить точку в переговорах о Курилах
В России установлен новый рекорд заболеваемости коронавирусом
СК задержал подозреваемых в мошенничестве с имуществом Баталова
Hi-Tech
Осторожно: на эти сайты лучше не заходить Мошенники готовят акции от популярных брендов
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 766
Осень суббота 183
По поводу толерантности. 195
Как избавиться от проблемы? 149
Новости партнеров
Володин попросил Терешкову покинуть зал заседаний Госдумы
Терешкову попросили выйти из зала заседания Госдумы
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Gnezdo.ru
Не забыли актера? А теперь посмотрите на жену
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие?
Леди
Ирина Безрукова показала роковой образ со смоки-айз Шикарный наряд актрисы.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь