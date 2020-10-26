15:10 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны
«Применяемые сегодня
Как рассказала специалист, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей.
Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), пояснила Тиванова.
По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса.
«Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток», — подчеркнула Тиванова.
К прямым методам также относятся
К непрямым методам относится обнаружение антител против коронавируса IgM и IgG, для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт.
«IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания, обычно они появляются на 3−5 день после появления первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, обычно на 10−14 день от начала заболевания и остаются достаточно долго после болезни», — добавила Тиванова.