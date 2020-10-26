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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказала, чем грозит заболевание детей COVID-19

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

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Источник: РИА Новости

В этой связи она призвала наблюдать за детьми, перенесшими коронавирус.

«Обязательно наблюдение за детьми, которые перенесли в любой форме коронавирусную инфекцию, нужно», — сказала эксперт на круглом столе ОНФ.

По ее словам, обследования этих детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — добавила Намазова-Баранова.

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