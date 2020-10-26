16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский скульптор научился «плавить» камни (фото)
Кажется, будто его работы сделаны из глины.
Скульптор и художник Хосе Мануэль Кастро Лопес из испанского города
Благодаря своему таланту и мастерству Хосе Мануэль может «плавить» твердые камни и делать из них удивительно пластичные скульптуры. По словам художника, он всегда принимает во внимание естественную форму и текстуру камня, прежде чем начать резьбу.
После придания нужной формы мастер всегда чистит камень и полирует, создавая впечатление, что все эти складки и узоры — дело рук самой природы.
Екатерина Гура