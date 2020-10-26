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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский скульптор научился «плавить» камни (фото)

Кажется, будто его работы сделаны из глины.

Скульптор и художник Хосе Мануэль Кастро Лопес из испанского города Ла-Корунья уже много лет работает с камнями, как самыми обычными, так и полудрагоценными.

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Благодаря своему таланту и мастерству Хосе Мануэль может «плавить» твердые камни и делать из них удивительно пластичные скульптуры. По словам художника, он всегда принимает во внимание естественную форму и текстуру камня, прежде чем начать резьбу.

После придания нужной формы мастер всегда чистит камень и полирует, создавая впечатление, что все эти складки и узоры — дело рук самой природы.

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Екатерина Гура

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