Лишь у 4% переболевших в Ухане нашли антитела к Covid-19
Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% обнаружены антитела к вирусу.
По словам ученых, этот факт ставит под сомнение стратегию стран, сделавших ставку на выработку так называемого «стадного иммунитета», а не на вакцину.
Авторы исследования протестировали более 35 тысяч человек, перенесших Covid-19. Ранее считалось, что в крови переболевших обязательно должны присутствовать два типа антител — иммуноглобулин M и G. Однако в ходе последнего исследования тип М сам по себе не был обнаружен ни у одного из тестируемых, тип G выявлен у 3,2%, а наличие обоих типов антител оказалось у менее 1%.
По словам одного из авторов исследования в Ухане, при таких выкладках идея «стадного иммунитета», который якобы должен появляться естественным образом, представляется все более призрачным сценарием.
Также исследование показало, что у людей, перенесших болезнь в легкой форме или бессимптомно, долговременный иммунитет к вирусу может вообще не вырабатываться.
Уже известны случаи повторного заболевания с небольшим интервалом.
В Китае снова на коронавирус тестируют целый город. На этот раз это Кашгар с населением в 4,7 млн человек. Решение о тотальном тестировании власти приняли в связи со вспышкой инфекции в провинции Синьцзян.
Первый случай в Кашгаре был выявлен несколько дней назад у работницы швейной фабрики. Ее болезнь протекала бессимптомно, и диагноз был поставлен, когда она пришла на плановую проверку.
Ко второй половине дня воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов, закончить тестирование всего населения власти планируют до конца вторника.
К настоящему моменту в городе выявлено 138 бессимптомных случаев заболевания. Все школы закрыты, покидать город можно только при наличии отрицательного результата теста.
Власти Китая не включают в статистику распространения Covid-19 бессимптомных больных.
По официальным данным, в стране с начала пандемии заболели 85,8 тысяч человек, умерли — 4,6 тыс. Но эксперты уверены, что число заболевших значительно выше.
В Синьцзяне проживает мусульманское этническое меньшинство уйгуров, которые, по утверждению правозащитных организаций, подвергаются в Китае жестоким гонениям.
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