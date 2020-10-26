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19:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Лишь у 4% переболевших в Ухане нашли антитела к Covid-19

Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% обнаружены антитела к вирусу.

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Источник: GETTY IMAGES

По словам ученых, этот факт ставит под сомнение стратегию стран, сделавших ставку на выработку так называемого «стадного иммунитета», а не на вакцину.

Авторы исследования протестировали более 35 тысяч человек, перенесших Covid-19. Ранее считалось, что в крови переболевших обязательно должны присутствовать два типа антител — иммуноглобулин M и G. Однако в ходе последнего исследования тип М сам по себе не был обнаружен ни у одного из тестируемых, тип G выявлен у 3,2%, а наличие обоих типов антител оказалось у менее 1%.

По словам одного из авторов исследования в Ухане, при таких выкладках идея «стадного иммунитета», который якобы должен появляться естественным образом, представляется все более призрачным сценарием.

Также исследование показало, что у людей, перенесших болезнь в легкой форме или бессимптомно, долговременный иммунитет к вирусу может вообще не вырабатываться.

Уже известны случаи повторного заболевания с небольшим интервалом.

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Новость
В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов

Тотальное тестирование в Китае

В Китае снова на коронавирус тестируют целый город. На этот раз это Кашгар с населением в 4,7 млн человек. Решение о тотальном тестировании власти приняли в связи со вспышкой инфекции в провинции Синьцзян.

Первый случай в Кашгаре был выявлен несколько дней назад у работницы швейной фабрики. Ее болезнь протекала бессимптомно, и диагноз был поставлен, когда она пришла на плановую проверку.

Ко второй половине дня воскресенья в Кашгаре было проведено более 2,8 млн тестов, закончить тестирование всего населения власти планируют до конца вторника.

К настоящему моменту в городе выявлено 138 бессимптомных случаев заболевания. Все школы закрыты, покидать город можно только при наличии отрицательного результата теста.

Власти Китая не включают в статистику распространения Covid-19 бессимптомных больных.

По официальным данным, в стране с начала пандемии заболели 85,8 тысяч человек, умерли — 4,6 тыс. Но эксперты уверены, что число заболевших значительно выше.

В Синьцзяне проживает мусульманское этническое меньшинство уйгуров, которые, по утверждению правозащитных организаций, подвергаются в Китае жестоким гонениям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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