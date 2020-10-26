Благотворительные фонды пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных

«В России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие», — отмечается в письме.
Главный внештатный специалист Минздрава России, детский онколог-гематолог Александр Румянцев отмечает в письме, что это не дорогостоящие инновационные препараты: «исчезли недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных. При этом речь идет об излечимых болезнях, особенно в случае детей — но без лекарств излечение невозможно».
В письме также указано, что в последние недели зафиксирован рост числа обращений родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за нехватки препаратов. На схожие проблемы родители жалуются как минимум в 16 регионах страны, подчеркивают авторы письма. Одна из причин возникшего дефицита лекарств — это сокращение производства. Например, в случае с этопозидом производство упало в 20 раз — с 278 тыс. упаковок до 13,7 тыс., говорится в письме. К осени ситуация осложнилась еще сильнее, сообщают в благотворительных фондах.
«В 2020 году производство этих препаратов резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков. В сентябре — октябре 2020 года ситуация с обеспечением лекарствами онкологических больных вновь ухудшилась: Росздравнадзор уведомил о том, что компания “Верофарм”, один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения (в частности, в связи с обнаружением примесей) более 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств», — говорится в письме.
Производители ряда препаратов покинули российский рынок из-за «несовершенства системы государственного регулирования фармацевтического рынка». Например, в России действует закон, согласно которому зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции. В августе и сентябре правительство сняло ограничения по закону о «третьем лишнем» с части препаратов, но благотворительные фонды считают это решение поздним. Фонды предложили комплекс срочных мер, которые необходимо принять уже сейчас.
«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — подчеркивают авторы письма.
Фонды предложили провести срочную централизованную госзакупку ряда препаратов, с которыми сейчас наиболее сложная ситуация. По мнению благотворительных организаций, необходимо также пересмотреть порядок формирования начальной минимальной цены контракта и отмены правила «третий лишний» для лекарств онкологического и гематологического профиля. Фонды также предлагают создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования на дефицит лекарств, «чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами».