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20:26 (мск), источник: Ведомости

Благотворительные фонды пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных

Благотворительный фонд Константина Хабенского совместно с другими 26 благотворительными организациями опубликовали открытое письмо, в котором говорится о нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. Письмо адресовано президенту России Владимиру Путину, Госдуме, Совету Федерации и профильным министерствам, следует из текста обращения.

Источник: РИА "Новости"
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«В России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие», — отмечается в письме.

Главный внештатный специалист Минздрава России, детский онколог-гематолог Александр Румянцев отмечает в письме, что это не дорогостоящие инновационные препараты: «исчезли недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных. При этом речь идет об излечимых болезнях, особенно в случае детей — но без лекарств излечение невозможно».

В письме также указано, что в последние недели зафиксирован рост числа обращений родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за нехватки препаратов. На схожие проблемы родители жалуются как минимум в 16 регионах страны, подчеркивают авторы письма. Одна из причин возникшего дефицита лекарств — это сокращение производства. Например, в случае с этопозидом производство упало в 20 раз — с 278 тыс. упаковок до 13,7 тыс., говорится в письме. К осени ситуация осложнилась еще сильнее, сообщают в благотворительных фондах.

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«В 2020 году производство этих препаратов резко сократилось, на запросы больниц не находится поставщиков. В сентябре — октябре 2020 года ситуация с обеспечением лекарствами онкологических больных вновь ухудшилась: Росздравнадзор уведомил о том, что компания “Верофарм”, один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения (в частности, в связи с обнаружением примесей) более 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств», — говорится в письме.

Производители ряда препаратов покинули российский рынок из-за «несовершенства системы государственного регулирования фармацевтического рынка». Например, в России действует закон, согласно которому зарубежная компания не может принимать участие в закупке при наличии двух российских поставщиков соответствующей продукции. В августе и сентябре правительство сняло ограничения по закону о «третьем лишнем» с части препаратов, но благотворительные фонды считают это решение поздним. Фонды предложили комплекс срочных мер, которые необходимо принять уже сейчас.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — подчеркивают авторы письма.

Фонды предложили провести срочную централизованную госзакупку ряда препаратов, с которыми сейчас наиболее сложная ситуация. По мнению благотворительных организаций, необходимо также пересмотреть порядок формирования начальной минимальной цены контракта и отмены правила «третий лишний» для лекарств онкологического и гематологического профиля. Фонды также предлагают создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования на дефицит лекарств, «чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами».

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