19:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си
В США раздумали прививать от коронавируса Санту и эльфов
Минздрав США хотел, чтобы Санта продвинул вакцину своим примером.
Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет вне очереди прививать исполнителей ролей рождественских героев в обмен на их участие в пропаганде вакцинирования.
План отменен вместе со всей рекламной кампанией стоимостью в 250 миллионов долларов, частью которой он являлся. Председатель Братского Ордена Настоящих Бородатых
«Они малость надули Санту, — заявил Эрвин изданию Wall Street Journal. — А мы так надеялись перед Рождеством-2020!».
Как пишет WSJ, идея использовать знаменитостей для рекламирования вакцинации на собственном примере принадлежала помощнику министра здравоохранения Майклу Капуто.
В распоряжении издания имеется сделанная в августе запись телефонного разговора, на которой Капуто рассказывает Эрвину, что вакцина будет готова ко Дню Благодарения (последний четверг ноября), и что привилегия получить ее первыми будет дана представителям жизненно важных для общества профессий.
«А кто же есть жизненно важные работники, как не вы и ваши коллеги?» — далее говорит он. Эрвин довольно смеется и отвечает: «Если вы сделаете Санте такое одолжение, Санта, конечно, будет соответствовать».
14 сентября Майкл Капуто разместил в «Фейсбуке» видеоролик, в котором обвинил министерских экспертов в «подрывной деятельности» против Дональда Трампа, а спустя два дня ушел в бессрочный отпуск в связи с онкологическим заболеванием.
Официальный представитель минздрава подтвердил, что план действительно существовал, но сказал, что главе ведомства Алексу Азару о нем не докладывали.