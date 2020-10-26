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19:15 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В США раздумали прививать от коронавируса Санту и эльфов

Минздрав США хотел, чтобы Санта продвинул вакцину своим примером.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: GETTY IMAGES

Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет вне очереди прививать исполнителей ролей рождественских героев в обмен на их участие в пропаганде вакцинирования.

План отменен вместе со всей рекламной кампанией стоимостью в 250 миллионов долларов, частью которой он являлся. Председатель Братского Ордена Настоящих Бородатых Санта-Клаусов Рик Эрвин назвал новость крайне разочаровывающей.

«Они малость надули Санту, — заявил Эрвин изданию Wall Street Journal. — А мы так надеялись перед Рождеством-2020!».

По его словам, около ста исполнителей роли Санты уже записались добровольцами.

Как пишет WSJ, идея использовать знаменитостей для рекламирования вакцинации на собственном примере принадлежала помощнику министра здравоохранения Майклу Капуто.

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В распоряжении издания имеется сделанная в августе запись телефонного разговора, на которой Капуто рассказывает Эрвину, что вакцина будет готова ко Дню Благодарения (последний четверг ноября), и что привилегия получить ее первыми будет дана представителям жизненно важных для общества профессий.

«А кто же есть жизненно важные работники, как не вы и ваши коллеги?» — далее говорит он. Эрвин довольно смеется и отвечает: «Если вы сделаете Санте такое одолжение, Санта, конечно, будет соответствовать».

14 сентября Майкл Капуто разместил в «Фейсбуке» видеоролик, в котором обвинил министерских экспертов в «подрывной деятельности» против Дональда Трампа, а спустя два дня ушел в бессрочный отпуск в связи с онкологическим заболеванием.

Официальный представитель минздрава подтвердил, что план действительно существовал, но сказал, что главе ведомства Алексу Азару о нем не докладывали.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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