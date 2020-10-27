11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Телевизор смотрят с недоверием
Deloitte заметил снижение авторитета ТВ среди граждан.
Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. На российских телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории новостей на фоне пандемии и внешнеполитических событий.
Уровень доверия к телевидению как источнику информации в 2020 году снизился среди россиян на 5 процентных пунктов, до 23%, написано в исследовании Deloitte о медиапотреблении россиян. Такая доля опрошенных выбрала ТВ как наиболее предпочтительный источник информации (см. инфографику), по этому показателю опрос проводился в июне этого и прошлого года.
Deloitte исследует медиапотребление в России с 2016 года. Тогда уровень доверия к телевидению составлял 28%, затем он два года держался на уровне 30%, а последние два года снижался. В этом году ТВ меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%), указано в отчете. Максимальный уровень доверия зафиксирован в
Новостные и аналитические
Опрошенные «Ъ» телеменеджеры категорически не согласны с тем, что теряют доверие аудитории.
ВГТРК не фиксирует никакого снижения интереса к своему информационному телевещанию, тренд ровно противоположный — внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории, заявил заместитель гендиректора госхолдинга Александр Нечаев. «Отвечая на запрос зрителей, в 2020 году мы постоянно наращивали объем этого жанра в эфире», — указывает он. Так, канал «Россия 1» почти на треть увеличил объем информационного и
«Сейчас СМИ не ограничивают себя только одной средой или платформой», — соглашается главный редактор НТВ Александра Кошарницкая. Так, у самого телеканала кроме эфира есть сайт, официальные
Но в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете, считает заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета. Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков.
На этом фоне аудиторию все больше раздражает
Анна Афанасьева