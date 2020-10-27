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11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Телевизор смотрят с недоверием

Deloitte заметил снижение авторитета ТВ среди граждан.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов. На российских телеканалах, впрочем, негативной тенденции не видят, ссылаясь на рост аудитории новостей на фоне пандемии и внешнеполитических событий.

Уровень доверия к телевидению как источнику информации в 2020 году снизился среди россиян на 5 процентных пунктов, до 23%, написано в исследовании Deloitte о медиапотреблении россиян. Такая доля опрошенных выбрала ТВ как наиболее предпочтительный источник информации (см. инфографику), по этому показателю опрос проводился в июне этого и прошлого года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Deloitte исследует медиапотребление в России с 2016 года. Тогда уровень доверия к телевидению составлял 28%, затем он два года держался на уровне 30%, а последние два года снижался. В этом году ТВ меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%), указано в отчете. Максимальный уровень доверия зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (28%). Традиционно высокий уровень доверия телевидению также выказывают люди 55−59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%).

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Новостные и аналитические интернет-ресурсы, а также официальные сайты, например, компаний и госорганов оказались основными источниками информации для россиян. Но и к ним доверие снизилось — с 42% годом ранее до 39%. Еще 16% граждан в качестве главного источника информации выбрали социальные сети и блоги — уровень доверия к ним вырос с 13% в прошлом году.

Опрошенные «Ъ» телеменеджеры категорически не согласны с тем, что теряют доверие аудитории.

ВГТРК не фиксирует никакого снижения интереса к своему информационному телевещанию, тренд ровно противоположный — внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории, заявил заместитель гендиректора госхолдинга Александр Нечаев. «Отвечая на запрос зрителей, в 2020 году мы постоянно наращивали объем этого жанра в эфире», — указывает он. Так, канал «Россия 1» почти на треть увеличил объем информационного и общественно-политического вещания по сравнению с прошлым годом, растет аудитория новостных выпусков, а у ежедневного «Вечера с Владимиром Соловьевым» она увеличилась на 24%, говорит господин Нечаев.

По его мнению, «кочующее из отчета в отчет» противопоставление информационного телевещания интернету в принципе давно устарело, так как в первом случае речь идет о жанре, а во втором — о предпочитаемой для медиапотребления платформе.

«Сейчас СМИ не ограничивают себя только одной средой или платформой», — соглашается главный редактор НТВ Александра Кошарницкая. Так, у самого телеканала кроме эфира есть сайт, официальные YouTube-каналы, социальные сети. Везде, по словам госпожи Кошарницкой, аудитория растет по сравнению с 2019 годом, как и время просмотра информационных программ НТВ в эфире, «почти по всех возрастных категориях».

Но в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете, считает заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета. Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков.

На этом фоне аудиторию все больше раздражает онлайн-реклама, отмечает Deloitte. В результате более 50% респондентов уже пользуются или собираются подключить блокировщики рекламы, рассказала партнер Deloitte Ольга Табакова (в прошлом году таких было 44%). К рекламе на ТВ россияне, по ее словам, относятся в среднем чуть лояльнее, находя ее более полезной, чем в интернете. Президент IAB Russia Борис Омельницкий указывает, что блокируют в интернете в первую очередь раздражающую рекламу: только 26% пользователей компьютеров и 17% пользователей смартфонов установили программы полной блокировки, остальные же применяют средства, которые пропускают рекламу, соответствующую отраслевым рекомендациям.

Анна Афанасьева

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