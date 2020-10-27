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08:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в мире

В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в мире. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости заявила, что коронавирусная инфекция будет активна еще минимум полтора года.

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Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, в различных странах периодически будут возникать «горячие точки», вызванные COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.

В России за последние сутки было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту инфицированных. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

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