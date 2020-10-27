08:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в мире
В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в мире. Замдиректора по
По словам эксперта, в различных странах периодически будут возникать «горячие точки», вызванные COVID-19.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране может стабилизироваться в первой декаде декабря.
В России за последние сутки было выявлено 17 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту инфицированных. Больше всего заразившихся — в Москве (5224),