Россияне стали закупаться к Хеллоуину плащами вампиров и БДСМ-комплектами

Онлайн-ретейлеры Ozon и Wildberries зафиксировали рост продаж товаров для Хеллоуина, соответствующие данные есть в распоряжении РБК. Оказалось, что помимо уже традиционных для конца октября костюмов россияне стали чаще покупать специальный грим, товары для взрослых, а также предметы одежды с символикой коронавируса.
Ozon подсчитал, что продажи карнавальных костюмов за октябрь 2020 года выросли в шесть раз по сравнению с октябрем 2019-го. В основном покупатели выбирают вампирские плащи и костюмы скелетов.
Для детей также покупают костюмы, продажи которых в октябре выросли на 333% к аналогичному периоду прошлого года. В топе предпочтений — костюмы-кигуруми (покрывающие все тело) в виде пикачу и единорогов.
Кроме того, выросли продажи карнавальных масок (на 102%), а также грима (на 138%). Вверх пошел спрос и на искусственную кровь, которую, как говорят в Ozon, приобретают «самые увлеченные покупатели». За последние две недели ее стали заказывать в 9,5 раза чаще по сравнению с началом месяца.
Россияне также стараются украсить свой дом перед праздником, покупая тыквы: их продажи выросли в десять раз год к году. С той же целью приобретают искусственную паутину, постеры и подвесные украшения: продажи в октябре выросли на 53%.
Другой онлайн-ретейлер, Wildberries, также отмечает, что интерес к подобного рода товарам пошел вверх. Так, с 19 по 25 октября клиенты заказали их на 153% больше, чем за тот же период прошлого года.
Вырос спрос на маски (на 78%), наборы для разных образов для детей и взрослых (на 142%) и специальный грим (на 82%). Кроме того, отмечается повышенный интерес к предметам одежды и разного рода аксессуарам, которые можно использовать при создании образа. Россияне стали чаще покупать яркие платья с пышными юбками, разноцветные юбки-пачки, цветные колготки и чулки, накладные волосы и ногти, помады и тени черного цвета, а также блестки для лица и тела.
Wildberries привел свой топ-5 главных аксессуаров этого Хеллоуина. В список вошли косплей-повязка «Наруто», шляпа волшебника, плащ вампира, маска «Крик», а также футболка COVID.
Ближе к Хеллоуину вырос и интерес к товарам для взрослых, отмечают в Wildberries. Так, за неделю с 19 по 25 октября повысился спрос на чокеры (на 15%), портупеи (на 20%), гартеры (на 21%), плетки (на 22%), наручники (на 24%), ошейники (на 28%), БДСМ-комплекты (на 36%). В топе ролевые костюмы — на них спрос вырос на 44%.
Ранее в Ozon также отметили возросший интерес к картам таро. По сравнению с прошлым годом продажи товаров для гаданий выросли на 75%.
Перед Хеллоуином, который отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых, также выросли продажи энергетических маятников, наборов для изготовления магических печатей, кристаллов, разного рода свеч, в том числе с нанесенными магическими символами.