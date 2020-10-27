10:56 (мск), источник: Life.ru
Россиянам объяснили, как вернуть украденные с банковской карты деньги
По словам эксперта, для этого необходимо соблюдение нескольких условий.
Для того чтобы вернуть денежные средства, которые были украдены с банковской карты или счёта, первым делом необходимо позвонить в банк и сообщить об операции, которая была проведена без ведома клиента. Об этом рассказал эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский в интервью агентству «Прайм».
— Оптимальным вариантом будет заблокировать карту и оформить перевыпуск. Далее нужно составить заявление на возврат средств, — сказал он.
Вместе с этим следует написать заявление в полицию о мошеннических действиях. Если клиент сообщил о краже менее чем через сутки, то в этом случае банк обязан вернуть деньги, но только если клиент сам не нарушал правил безопасности: никому не сообщал
Если банк не хочет возвращать средства, то следует запросить письменно оформленное обоснование на отказ, его будет достаточно для обращения в суд. Эксперт отмечает, что зачастую в подобных разбирательствах чаще выигрывают клиенты.