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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян ждет последний нерабочий праздник в 2020 году

Последний нерабочий праздничный день в 2020 году ожидает россиян на следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

Это будет в среду, 4 ноября, в День народного единства. Согласно Трудовому кодексу, этот день является праздничным нерабочим днем в стране.

В кодексе отмечается, что нерабочий праздничный день не должен отражаться на заработной плате граждан, получающих оклад (должностной оклад).

Ранее правительство утвердило график выходных дней на 2021 год. В следующем году 31 декабря станет выходным днем. В следующем году у россиян будут выходные с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

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