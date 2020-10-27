В регионах вводят новые карантинные меры в связи со второй волной пандемии

Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти — в связи с этим власти разных регионов страны вводят все новые карантинные меры. И в каждой области теперь — свои ограничения.
Так, в Свердловской области отменяются все спортивные мероприятия в учреждениях, подконтрольных управлению по физкультуре и спорту Екатеринбурга. В документе, подписанном начальником управления по физической культуре и спорту города Людмилой Фитиной, сказано, что ограничить мероприятия нужно с 26 октября по 5 ноября.
Также на эти дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и их тренеров на соревнования, проходящие за пределами региона. Заниматься спортсмены в этот период будут дистанционно. Профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров это, правда, не касается.
Ранее в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19 уже запретили проводить массовые мероприятия на танцполах и в фан-зонах.
Новые ограничения ввели и в Тульской области — вплоть до 31 декабря 2020 года. Теперь жителям региона нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
«Запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях», — уточняется в сообщении.
Кроме того, для посещения в регионе будут закрыты все бильярдные, боулинги, ночные и караоке-клубы с полуночи до 7:00. Также в это время не будут работать залы ресторанов и кафе.
Запретили работать ночью и предприятиям общепита в Санкт-Петербурге — эта мера будет действовать с 26 октября до 29 ноября. Соответствующие изменения в постановление городского правительства внес губернатор города Александр Беглов.
«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», — сообщает пресс-служба администрация губернатора.
Также в ресторанах и кафе города теперь запрещено проводить развлекательные мероприятия — никакой живой музыки, свадеб и корпоративов.
Временно запрещена в Санкт-Петербурге и деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.
Между тем работу общепита и клубов в ночное время запретили и в Новосибирской области — заведения должны быть закрыты с полуночи до 8 часов утра. Исключение составят те, что работают в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах.
Запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах введен и в Новгородской области. «Значительное число заражений происходит при проведении банкетов, поэтому предлагаю временно предоставление таких услуг приостановить», — заявил губернатор Андрей Никитин.
Кроме того, решено, что в обязательном порядке на удаленный режим работы предприятия должны перевести 5% сотрудников.
«Норма в 30% переведенных сотрудников на удаленный режим остается рекомендательной, но 5% станет обязательной», — отметил глава региона.
Он также возмутился тем, что существуют предприятия с численностью сотрудников до тысячи человек, где количество сотрудников на «удаленке» равняется нулю.
В Ростовской области тем временем объявили запрет на работу непродовольственных ярмарок. При этом в новой редакции постановления уточнили, что данные мероприятия запрещены только на территории городов — в сельской местности они могут продолжать работу.
В Пермском крае гражданам в возрасте старше 65 лет вновь запретили гулять. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Теперь пожилым людям можно выходить на улицу лишь для обращения за медицинской помощью и для покупки товаров и получения услуг в ближайшем к дому месте. Гулять и заниматься спортом в садах, скверах и парках им нельзя.
В то же время по всей России остается обязательным ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции в общественных местах и общественном транспорте.
Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям также советуют воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий, а исполнительным органам госвласти поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.