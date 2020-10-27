Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
09:44 (мск), источник: Газета.Ру

В регионах вводят новые карантинные меры в связи со второй волной пандемии

Отмена массовых мероприятий, комендантский час для ресторанов и запрет на прогулки для людей старше 65 лет — регионы вновь вводят меры безопасности в надежде остановить распространение COVID-19. Общим для всей России остается обязательное ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции в общественных местах и общественном транспорте. «Газета.Ru» — о том, что теперь под запретом в разных регионах страны.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Число новых случаев коронавируса в России продолжает расти — в связи с этим власти разных регионов страны вводят все новые карантинные меры. И в каждой области теперь — свои ограничения.

Так, в Свердловской области отменяются все спортивные мероприятия в учреждениях, подконтрольных управлению по физкультуре и спорту Екатеринбурга. В документе, подписанном начальником управления по физической культуре и спорту города Людмилой Фитиной, сказано, что ограничить мероприятия нужно с 26 октября по 5 ноября.

Также на эти дни вводится запрет на выезд детей-спортсменов и их тренеров на соревнования, проходящие за пределами региона. Заниматься спортсмены в этот период будут дистанционно. Профессиональных спортивных клубов и фитнес-центров это, правда, не касается.

Ранее в регионе из-за роста заболеваемости COVID-19 уже запретили проводить массовые мероприятия на танцполах и в фан-зонах.

Новые ограничения ввели и в Тульской области — вплоть до 31 декабря 2020 года. Теперь жителям региона нельзя проводить массовые мероприятия с участием более 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях», — уточняется в сообщении.

Кроме того, для посещения в регионе будут закрыты все бильярдные, боулинги, ночные и караоке-клубы с полуночи до 7:00. Также в это время не будут работать залы ресторанов и кафе.
50 лет – рамок нет
9 историй о героях, изменивших свою жизнь

Запретили работать ночью и предприятиям общепита в Санкт-Петербурге — эта мера будет действовать с 26 октября до 29 ноября. Соответствующие изменения в постановление городского правительства внес губернатор города Александр Беглов.

«Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября 2020 года. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена», — сообщает пресс-служба администрация губернатора.

Также в ресторанах и кафе города теперь запрещено проводить развлекательные мероприятия — никакой живой музыки, свадеб и корпоративов.

Временно запрещена в Санкт-Петербурге и деятельность детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров в объектах торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Новость
Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID

Между тем работу общепита и клубов в ночное время запретили и в Новосибирской области — заведения должны быть закрыты с полуночи до 8 часов утра. Исключение составят те, что работают в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах.

Запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах введен и в Новгородской области. «Значительное число заражений происходит при проведении банкетов, поэтому предлагаю временно предоставление таких услуг приостановить», — заявил губернатор Андрей Никитин.

Кроме того, решено, что в обязательном порядке на удаленный режим работы предприятия должны перевести 5% сотрудников.

«Норма в 30% переведенных сотрудников на удаленный режим остается рекомендательной, но 5% станет обязательной», — отметил глава региона.

Он также возмутился тем, что существуют предприятия с численностью сотрудников до тысячи человек, где количество сотрудников на «удаленке» равняется нулю.

В Ростовской области тем временем объявили запрет на работу непродовольственных ярмарок. При этом в новой редакции постановления уточнили, что данные мероприятия запрещены только на территории городов — в сельской местности они могут продолжать работу.

В Пермском крае гражданам в возрасте старше 65 лет вновь запретили гулять. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Теперь пожилым людям можно выходить на улицу лишь для обращения за медицинской помощью и для покупки товаров и получения услуг в ближайшем к дому месте. Гулять и заниматься спортом в садах, скверах и парках им нельзя.

В то же время по всей России остается обязательным ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции в общественных местах и общественном транспорте.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников. Организациям также советуют воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий, а исполнительным органам госвласти поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.

 Новый японский премьер намерен поставить точку в вопросе о Курилах
Назван гонорар Хабиба за бой с Гэтжи
Спрогнозирован спад заболеваемости коронавирусом в мире
Франция готовит ответные меры из-за оскорблений Эрдогана
СП усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера
Армения подтвердила потерю города Кубатлы в Карабахе
Fox: после победы Байдена богатых в США ждет повышение налогов
В НАСА подтвердили наличие воды на поверхности Луны
Hi-Tech
Каким будет первый смартфон-рулон (фото) Он в буквальном смысле сворачивается в трубочку
Кино
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу Чемпионку растрогало выступление Ольги Кузьминой и Александра Энберта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Леди
У 19-летней внучки Софии Ротару новый роман Девушка рассекретила очередного бойфренда
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
5 признаков, что вы перенесли коронавирус, даже не заметив этого
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь