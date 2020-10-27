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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В России введен всеобщий масочный режим и запрещена работа общепита ночью

Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также служба запретила проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00.

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Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений вступает в силу с 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.

Местами массового пребывания считаются пространства, где могут сразу находиться более 50 человек. Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

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«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00 часов», — сказано в постановлении.

Постановление также обязывает власти регионов рекомендовать:

  • усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания,
  • принять меры санитарно-эпидемиологического характера для защиты граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями,
  • своевременно принимать противоэпидемические меры в части распространения COVID-19,
  • проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тысяч населения среднесуточно.

Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на высших должностных лиц субъектов, за остальными пунктами постановления — на руководителей региональных управлений Роспотребнадзора.

Накануне в России был установлен новый рекорд суточных заражений коронавирусом — 17 347 случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 октября — 17 340 случаев. Общее число зараженных достигло 1 531 224.

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