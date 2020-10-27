В России введен всеобщий масочный режим и запрещена работа общепита ночью

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений вступает в силу с 28 октября.
«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.
Местами массового пребывания считаются пространства, где могут сразу находиться более 50 человек. Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00 часов», — сказано в постановлении.
Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на высших должностных лиц субъектов, за остальными пунктами постановления — на руководителей региональных управлений Роспотребнадзора.
Накануне в России был установлен новый рекорд суточных заражений коронавирусом — 17 347 случаев. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 октября — 17 340 случаев. Общее число зараженных достигло 1 531 224.