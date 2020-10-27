11:26 (мск), источник: РБК
Гейтс допустил «неидеальность» первых вакцин от коронавируса
Фонд Билла и Мелинды Гейтс вкладывает миллиарды долларов в разработку новых препаратов, в том числе вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что прошедшие все стадии испытаний вакцины от коронавируса появятся в США в начале следующего года. Такой прогноз он дал главному редактору Yahoo Finance на
«Если повезет, у нас будут два или три из шести препаратов, которые сейчас находятся в третьей фазе испытаний. У Pfizer есть все шансы стать одной из первых — это очень опытная компания по производству вакцин, и она очень хорошо спланировала свое исследование», — сказал Гейтс.
Миллиардер ожидает также, что уже в начале года AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi выпустят свои вакцины, которые проходят третью стадию испытаний.
В то же время Гейтс признал, что первые вакцины могут быть неидеальными. «Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения вашего заболевания и передачи вируса может быть неидеальной», — сказал он.
«Хотя вполне вероятно, что вакцины от COVID-19 будет достаточно, чтобы на следующей встрече в следующем году мы были в лучшем положении, чем сегодня», — допустил Гейтс, но добавил, что «мы все равно не вернемся к нормальной жизни».
Миллиардер также рассказал о неожиданности, которую принесла пандемия.
Волна диких историй о вакцине, о том, что это заговор, основанный на злом умысле, который часто связывают со мной либо с доктором [Энтони] Фаучи, — это совершенно новый элемент, которого я не ожидал.
Гейтс уже неоднократно давал прогнозы о сроках окончания пандемии.
Ранее в интервью телеканалу Fox бизнесмен сказал, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Это интервью вышло по случаю увеличения пожертвований его фонда на борьбу с COVID-19 до $650 млн.
«Конец эпидемии в лучшем случае наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021 года мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, подоспело финансирование, компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично полагаю, что это не продлится вечно», — сказал тогда Гейтс.