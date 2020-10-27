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12:57 (мск), источник: Ведомости

Мурашко заявил об отсутствии абсолютно эффективного лекарства от COVID-19

Абсолютного препарата от коронавируса, который мог бы радикально поменять ситуацию с заболеваемостью, в мире пока нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

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Источник: РИА "Новости"

«Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет», — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

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Главный внештатный микробиолог Минздрава, профессор Роман Козлов ранее заявил, что антибиотики не помогают бороться с коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики заражения.

В середине октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на лекарство для лечения коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с МНН фавипиравир в амбулаторных условиях. Производители сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» — от 11 550 руб., «Авифавир» — около 8000 руб. Позже ФАС направила запросы производителям препарата от коронавируса «Арепливир» по поводу обоснованности оптовой цены на лекарство.

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