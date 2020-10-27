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12:50 (мск), источник: РБК

Минздрав направил в Курган медиков после просьбы местных врачей Путину

Министерство пообещало помочь Курганской области в борьбе с COVID-19, под лечение инфицированных перепрофилируют медцентр им. Илизарова. Накануне курганские врачи попросили президента прислать в регион военных медиков.

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Источник: РИА "Новости"

Минздрав направил в Курганскую область группу специалистов, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

По его словам, специалисты Минздрава «окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19» и окажут больным практическую помощь.

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Кузнецов сообщил, что Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова перепрофилируют под лечение больных коронавирусом. Также в регион направят дополнительное финансирование из федерального бюджета на подготовку к приему инфекционных больных.

Накануне сотрудники четырех медучреждений в Кургане — городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2 — попросили президента Владимира Путина прислать в регион военных медиков из-за COVID-19. Медики пожаловались на нехватку мест и медперсонала в больницах и перегруженность скорых.

В письме врачей также отмечалось, что за день скорая выезжает к 500−700 больным коронавирусной инфекцией, в то время как официальная статистика сообщает о 75 заразившихся за сутки. В региональном оперативном штабе в ответ на это заявили, что 700 — это общее число вызовов за день, а не только к зараженным COVID-19. При этом штаб признал, что во время сезонной заболеваемости нагрузка на больницы и медперсонал действительно большая.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», с начала пандемии в Курганской области выявлено 5539 случаев заражения COVID-19 (плюс 77 за сутки), умерли за все время 83 человека.

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