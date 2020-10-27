Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку

17:12 (мск), источник: РИА Новости
«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.
«Сегодня уволена начальник управления здравоохранения города Надежда Алексеевна Левицкая», — сказали в администрации.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав.
В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.