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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Министр здравоохранения Ростовской области ушла в отставку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская покинула госслужбу в связи с выходом на пенсию, сообщает правительство региона.

Источник: РИА Новости

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Позднее в администрации Ростова-на-Дону сообщили об увольнении Надежды Левицкой с поста начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону.
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«Сегодня уволена начальник управления здравоохранения города Надежда Алексеевна Левицкая», — сказали в администрации.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было. Проверки начали областной Росздравнадзор и горздрав.

В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID-19 на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.

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