В Центре Гамалеи рассказали о реальной эффективности вакцин в мире

Современная наука может обеспечить создание вакцин, лучшие из которых защищают от болезни на 90% и более, но таких мало, рассказал РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Нужно 100%. Такого не бывает обычно. Хорошая вакцина защищает на 90%, может и более, таких вакцин мало. А такая вакцина — как гриппозная: она если защищает на 60−70% — очень хорошо. 50−60% — это приемлемо вполне, но это, конечно, меньше будет давить эпидемию; снизит эпидемию, но не сможет ее полностью перекрыть», — рассказал Альтштейн.
По словам ученого, обязательное требование к вакцинам — безопасность. При этом они могут быть «не такими уж эффективными». «Рассчитывать на то, что они будут защищать нас на 90−100%, точно не приходится; если они будут защищать на 50−60%, желательно и выше, будут очень полезны и сделают свой вклад. Полностью остановить эпидемию с помощью таких вакцин — это сложно. Вишенкой на торте должна быть живая вакцина», — пояснил вирусолог.
«Сейчас пойдут эти вакцины, хорошо известно, как их нужно делать. Их эффективность раньше никогда не была по-настоящему исследована, возможно, что они действительно, как Гейтс предполагает, будут не сверх уж эффективными. Но они очень нужны и очень полезны, и их нужно рекомендовать и применять. Они позволят сильно снизить эпидемию, при этом вирусологи должны уже сейчас начинать заниматься созданием живой вакцины», — продолжил Альтштейн.
Вирусолог уточнил, что «живую вакцину создавать долго и трудно».
Но именно она решит нам проблему с этим вирусом, потому что он пришел надолго. Это годами будет нас мучить. Нам нужна живая вакцина, которая будет эффективна почти на 100%.
Анатолий Альтштейнвирусолог
При этом Альтштейн допустил, что вакцины могут вызывать нежелательные реакции и осложнения. «Небольшие легкие осложнения, они допускаются. Повышение температуры, плохое самочувствие на несколько часов — такие вещи допускаются», — сказал вирусолог.
«Вот будет живая вакцина, наверное, изредка, в одном случае на 100 тыс. или на 150 тыс., будет вызывать воспаление легких, может, даже и убьет человека, но в целом это может быть мощная защита для человечества. Тут приходится идти такими путями. А может быть, удастся найти способы, чтобы и в одном случае на 100 тыс. не получать этой пневмонии», — резюмировал Альтштейн.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что прошедшие все стадии испытаний вакцины от коронавируса появятся в США в начале следующего года, но защита, которую они дадут, не будет идеальной.
«Живую» вакцину на основе убитого вируса SARS-CoV-2 разрабатывает в России московский Центр им М. П. Чумакова. Как рассказывал его глава, доктор медицинских наук Айдар Ишмухаметов, в ноябре закончатся первая и вторая фазы испытаний. По словам ученого, эта вакцина содержит цельный вирус. Такие препараты считаются классикой, «это 300 лет опыта с вакцинологией и это 99% вакцин в мире», отметил он.
«В нашем случае он [вирус] убит, то есть он инактивированный. Хотя может быть в каких-то случаях и живой вирус. Современные технологии позволяют уже использовать часть вируса, поэтому возникают векторные, новые вакцины. Это уже передовой край науки, скажем так, но эта тема еще не вполне хорошо развита», — добавил глава Центра им М. П. Чумакова.
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