15:50 (мск), источник: РИА Новости
В России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Роспотребнадзоре заявили о начале производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре «Вектор», стало известно в середине октября.
Пострегистрационные испытания «ЭпиВакКороны» начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно по 0,5 миллилитра, внутримышечно, с интервалом не менее 14−21 день.
Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.
Первой российской вакциной стал «Спутник-V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.
Также сейчас идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.