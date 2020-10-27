Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
15:50 (мск), источник: РИА Новости

В России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Роспотребнадзоре заявили о начале производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

COVID-19: Новые случаи
США
17:01 (мск)Кремль намерен выяснить, почему региональные больницы обращаются в Москву, а не к местным властям
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре «Вектор», стало известно в середине октября.

Видео
Роспотребнадзор показал фото второй зарегистрированной в РФ вакцины от COVID-19

Пострегистрационные испытания «ЭпиВакКороны» начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно по 0,5 миллилитра, внутримышечно, с интервалом не менее 14−21 день.

Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.

Первой российской вакциной стал «Спутник-V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.

Также сейчас идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов
Путин продлил автоматическое начисление детских выплат
Два человека погибли в стычке бойцов СОБРа и ОМОНа в Чечне
Мир Хабиба. Как в Дагестане выглядит культ Нурмагомедова (фото)
Рестораны и кафе отреагировали на рекомендации Роспотребнадзора
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
Здоровье
Ученые раскрыли секрет японского долголетия Дело в одном популярном и даже модном напитке.
Hi-Tech
У F-35 снова проблемы Они не успевают к сроку. Массовое производство американского истребителя отложили
Авто
В США борются с лихачами на грузовиках: водители их не замечают Оказалось, что нарушители просто не обращают внимания на полицейские тягачи
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Алсу показала своих детей: редкие фото
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Что с коленями Меган Маркл?
Леди
Вера Брежнева сделала высокий хвост и разочаровала фанатов Не всем поклонникам пришлась по душе прическа певицы
Новости партнеров
Тайная спутница Навального тратит миллионы на квартиру в Лондоне и перелеты
Какое авто идеально именно для вас: простой тест
Прикоснуться к истории. «Поезд Победы» посетит 50 городов России
Основной признак Covid-19, на который многие не обращают внимания
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь