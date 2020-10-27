14:49 (мск), источник: BBC News Русская служба
Монастырь XII века опустел из-за войны в Нагорном Карабахе
Как живет деревня Ванк, которая до эскалации конфликта была обязательным пунктом для всех туристов.
Деревня Ванк, расположенная в 50 км от Степанакерта, в последние недели опустела. Раньше, до эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, многие туристы приезжали сюда посмотреть на монастырь Гандзасар, построенный в XII веке.
У деревни есть и другая визитная карточка — заборы, полностью обитые советскими номерными знаками Азербайджанской ССР. Это номера, которые местные жители снимали со своих машин еще в начале девяностых, после первой войны в Нагорном Карабахе.