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13:50 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19

ЦЮРИХ, 27 окт — РИА Новости. Закрытие школ — малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Источник: РИА Новости

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — написал Клюге на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.

Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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