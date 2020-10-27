ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — написал Клюге на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.
Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.