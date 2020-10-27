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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли и уничтожили первое гнездо гигантских «шершней-убийц»

Внутри было 98 насекомых.

В конце октября в Вашингтоне энтомологам удалось обнаружить первое гнездо опасных азиатских гигантских шершней. До этого специалистам попадались лишь отдельные особи, которые только в этом году каким-то образом попали на территорию США.

Видео
В США удалось обнаружить гнездо шершней-убийц

«Шершни-убийцы» являются самыми крупными шершнями в мире и могут достигать более 5 сантиметров в длину. Они вырабатывают высокотоксичный яд, убивая местных насекомых, в особенности медоносных пчел (одна группа шершней может за час уничтожить целый улей, состоящий из тысячи пчел). Кроме того, эти насекомые опасны и для человека. Например, в Японии от их укусов ежегодно погибают около 50 человек.

Как эти азиатские гигантские шершни попали на территорию США, неизвестно. Но это вызывало большую тревогу у специалистов, пишет CNN.

В конце октября американским энтомологам удалось поймать несколько шершней и прикрепить к ним радиотрекеры, благодаря которым специалисты смогли вычислить их гнездо. Оно находилось внутри дерева на территории частной собственности в округе Ватком. Владелец участка разрешил удалить гнездо, и специалисты из департамента сельского хозяйства, одетые в защитные костюмы, извлекли из гнезда всех шершней с помощью специального вакуумного прибора.

Екатерина Гура

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