14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли и уничтожили первое гнездо гигантских «шершней-убийц»
Внутри было 98 насекомых.
В конце октября в Вашингтоне энтомологам удалось обнаружить первое гнездо опасных азиатских гигантских шершней. До этого специалистам попадались лишь отдельные особи, которые только в этом году
«Шершни-убийцы» являются самыми крупными шершнями в мире и могут достигать более 5 сантиметров в длину. Они вырабатывают высокотоксичный яд, убивая местных насекомых, в особенности медоносных пчел (одна группа шершней может за час уничтожить целый улей, состоящий из тысячи пчел). Кроме того, эти насекомые опасны и для человека. Например, в Японии от их укусов ежегодно погибают около 50 человек.
Как эти азиатские гигантские шершни попали на территорию США, неизвестно. Но это вызывало большую тревогу у специалистов, пишет CNN.
В конце октября американским энтомологам удалось поймать несколько шершней и прикрепить к ним радиотрекеры, благодаря которым специалисты смогли вычислить их гнездо. Оно находилось внутри дерева на территории частной собственности в округе Ватком. Владелец участка разрешил удалить гнездо, и специалисты из департамента сельского хозяйства, одетые в защитные костюмы, извлекли из гнезда всех шершней с помощью специального вакуумного прибора.
Екатерина Гура