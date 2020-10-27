Ученые доказали пользу кетогенной диеты для сердца

Миокарду сердца для поддержания сердечного сокращения требуется огромное количество химической энергии. Чтобы поддерживать эту высокую метаболическую способность, сердце гибко адаптируется к различным условиям питания. Однако при заболеваниях, связанных с нарушениями метаболизма, такими как диабет, может развиться сердечная недостаточность.
Исследователи из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса обнаружили в экспериментах на лабораторных мышах, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета полностью предотвращает сердечную недостаточность.
«Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Кайле МакКоммиса (Kyle McCommis), доцента кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Сент-Луиса.
Для нормального получения сердцем метаболической энергии к митохондриям клеток должны вовремя доставляться пируваты — соли пировиноградной кислоты, которые представляют собой конечный продукт метаболизма глюкозы.
Эту роль выполняет белковый комплекс MPC (mitochondrial pyruvate carrier — митохондриальный переносчик пирувата).
Авторы выявили, что при сердечной недостаточности у человека и мыши снижается экспрессия MPC, что приводит к генетической делеции MPC и нарушению функции сердца.
«Такую сердечную недостаточность можно предотвратить или даже обратить вспять, обеспечив кетогенную диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, — говорит МакКоммис. — Интересно, что 24-часовое голодание также обеспечило у мышей значительное улучшение ремоделирования сердца».
Как и кетогенная диета, длительное голодание увеличивает зависимость сердца от окисления жирных кислот и снижает кетолитический поток, несмотря на повышенную доставку кетоновых тел в сердце. 24-часовое голодание снизило уровень глюкозы в крови и сильно повысило концентрацию в плазме неэтерифицированных жирных кислот и кетоновых тел.
Значительное улучшение сердечной деятельности ученые наблюдали и у животных с отсутствием сердечной экспрессии MPC, которым давали диету с повышенным содержанием жира, но с достаточным количеством углеводов для ограничения кетоза.
«Наше исследование показывает критическую роль митохондриального пирувата в сердечной функции и подчеркивает потенциал диетических вмешательств для улучшения метаболизма сердечного жира, чтобы предотвратить или обратить вспять сердечную дисфункцию и ремоделирование в условиях дефицита MPC», — отмечает ученый.
Результаты предполагают, что кетогенные диеты не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а скорее стимулируют окисление жирных кислот, что, по мнению ученых, обеспечивает работоспособность сердца.