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18:44 (мск), источник: Газета.Ру

В региональных госпиталях пожаловались на повышенную нагрузку из-за коронавируса

По всей России больницы переполнены пациентами с коронавирусом — так, в Куйбышеве Новосибирской области больных пришлось класть в коридоре и на лестничных пролетах, а в Орле госпитали закрывают шлагбаумы, чтобы скорые не смогли провезти новых пациентов. В Саратовской области тем временем сообщают о нехватке тестов на COVID-19, а в Ульяновской — об отсутствии медработников.

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Источник: Агентство «Москва»

Вторая волна коронавируса набирает обороты, которые системе здравоохранения все тяжелее выдерживать. Так, в Новосибирской области в инфекционном отделении Центральной районной больницы города Куйбышева пациентов с COVID-19 кладут прямо между лестничными пролетами — больничных коек для всех не хватает. Об этом сообщил сам главврач ЦРБ Андрей Никитин.

«Был такой факт. У нас 60 человек — по нормативу, 70 поступало. Тем более мы на пять районов работаем. Они же там не лежат все время. Когда больше нормы мы берем людей, положили — перевели в палату», — заявил он телеканалу 360.

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По мнению главы больницы, ничего страшного в том, что люди временно находятся на лестничных клетках, нет. Главное — они под присмотром.

«Человек нуждается в госпитализации. Мы его обязаны положить. Мест не было сразу. Положили в коридор, через день-два переведут их в палату. Коридор уже тоже занят», — отметил врач.

При этом Никитин надеется, что региональный Минздрав увеличит коечный фонд в Новосибирске, и часть больных жителей области будут отправлять на новые места. В свою очередь в Минздраве Новосибирской области подтвердили дефицит мест для приема больных в Куйбышеве. Там отметили, что этим пациентам необходимо было остаться в стенах больницы, и разместить их в коридоре было единственным выходом. Так, некоторым из них нужна кислородная поддержка либо круглосуточное медицинское наблюдение из-за серьезных сопутствующих коронавирусу патологий.

«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Между тем в Кургане сотрудники четырех больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом, попросили президента Владимира Путина прислать в регион военных медиков.

Обращение к президенту подписали сотрудники курганской городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

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Курганские медики уверены, что региональную систему здравоохранения «настиг полный коллапс»: в больницах не хватает мест и медицинского персонала, а скорая и неотложная помощь перегружены, пишут они. «Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более», — сообщается в письме.

По словам сотрудницы одной из курганских больниц, коронавирусом заразились «многие опытные диспетчеры-фельдшеры» скорой. В итоге для работы привлекли «студентов четвертого курса» местного медицинского колледжа, которые «не подготовлены к работе в диспетчерской», рассказала она радиостанции «Би-би-си».

27 октября Минздрав РФ направил в Курганскую область группу специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным.

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Также под оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом будет перепрофилирован Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова. Кроме того, на подготовку к приему инфекционных больных будет направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Между тем в Саратовской области ситуация с COVID-19 ухудшается недостатком тестов на инфекцию. Об этом рассказала руководитель Управления по организации оказания медицинской помощи Балаковского муниципального района Татьяна Шарабанова. По ее словам, из-за отсутствия тестов выявление заболевания у пациентов затягивается.

В связи с этим региональные власти решили организовать новую ПЦР-лабораторию, однако точные сроки ее открытия неизвестны. Также было принято решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных норм в общественных местах и транспорте.

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Вместе с тем фельдшер ковидной бригады скорой помощи Дмитрий Серегин из города Орел сообщил, что в их регионе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации время ожидания «скорой» иногда доходит до 10 часов.

«Больницы переполнены, пациентов не берут, некоторые просто закрыли шлагбаумы, чтобы мы на скорой даже не могли въехать на территорию больницы. И людей приходится оставлять дома. А что нам делать!», — возмутился медработник в разговоре с изданием The Insider.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков постановил открыть новый корпус орловской ЦРБ — тем не менее, как рассказал Серегин, это не сильно помогло. Новые места были заполнены пациентами с коронавирусом за два дня.

«Также персонала везде не хватает. Например, наша центральная больница имени Семашко, которая занимается лечением больных с коронавирусной инфекцией, укомплектована всего на 40%», — добавил фельдшер.

Об этой же проблеме The Insider заявила рентгенлаборант в городской больнице № 2 города Ульяновска Алсу Нигметуллова. «У нас работает один медбрат на 100 и более коек! Сотрудники находятся в красной зоне по 10−15−20 часов, потому что их заменить абсолютно некому. Они вроде бы обеспечены всеми средствами защиты, но, например, выданные им респираторы F3 не соответствуют критериям для работы в красной зоне», — рассказала медработник.

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Согласно ее словам, в ковидный госпиталь принимают работать по совместительству — на полставки. При этом старшая медсестра предупреждает, что при договоре на 0,5 по факту придется работать на 1,5 ставки.

«В итоге они получают по 19 рублей в час, в сутки выходит 400−500 рублей. И за эти смешные деньги они не имеют возможности ни поесть, ни сходить в туалет. Конечно, все бегут с такой работы», — пояснила Нигметуллова.

В то же время в региональном минздраве подчеркнули, что сотрудники ковидного госпиталя ежемесячно получают стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузка. Также для восстановления медработников после напряженных рабочих дней в зоне риска и контакта с больными COVID-19 бесплатно предоставлены номера для проживания в гостиницах.

Александра Ефимова

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