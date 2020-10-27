Ученые заявили о более быстром исчезновении иммунитета у бессимптомных носителей COVID-19

Ученые из Великобритании провели массовое тестирование на антитела к коронавирусу среди жителей королевства. Его результаты показали, что со временем количество людей с антителами сокращается, а значит, устойчивость организма к COVID-19 у переболевших людей со временем снижается. Результаты исследования опубликованы на сайте Имперского колледжа Лондона.
В исследовании, которое получило название REACT (Real Time Assessment of Community Transmission), приняли участие 365 000 добровольцев разного возраста. Как отмечает Financial Times, это одно из крупнейших исследований такого рода на сегодня.
С 20 июня по 28 сентября 2020 года добровольцы трижды проводили у себя дома экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу по пробе крови из пальца. В результате ученые увидели, что доля людей с антителами за это время снизилась на четверть, с 6% в июне до 4,4% в сентябре.
Исследователи отмечают, что снижение совпало с резким падением темпов распространения вируса из-за карантинных мер в стране. Результаты также показали, что люди, болевшие коронавирусом бессимптомно, теряли антитела быстрее, чем те, у кого были симптомы.
У людей старшего возраста количество антител также сокращалось быстрее, чем у молодых. Наименьшее снижение на 14,9% было у людей в возрасте от 18 до 24 лет, а самое большое снижение в 29% — у людей в возрасте 75 лет и старше.
Впрочем, ученые пока не могут с уверенностью сказать, что снижение количества антител связано с большим риском заражения вирусом.
«Это очень крупное исследование показало, что доля людей с обнаруживаемыми антителами со временем снижается. Но мы еще не знаем, подвергнет ли это людей риску повторного заражения вирусом, вызывающим COVID-19», — отметила одна из авторов исследования Хелен Уорд.
Руководитель исследования Пол Эллиотт также заявил, что положительный результат теста на антитела не означает, что человек невосприимчив к COVID-19. Такие люди, по его словам, все равно должны следовать мерам по противодействию распространению вируса: соблюдать социальное дистанцирование, сдавать мазок и носить маску.
Ранее ставку на естественный рост числа людей с антителами после перенесенной болезни в борьбе с коронавирусом раскритиковала группа из 80 врачей и исследователей. В коллективном письме, опубликованном авторитетным медицинским журналом The Lancet, они назвали расчет на коллективный иммунитет опасным заблуждением.