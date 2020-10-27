17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из Великобритании делит дом с 80-килограммовой свиньей (фото)
Они называют животное своим сыном и разрешают спать на диване.
28-летняя блогер Симона Партнер, известная в Сети как Eltoria, в соцсетях рассказывает не только о красоте и стиле жизни, но и о своем необычном питомце — 80-килограммовой свинье Майло.
Дом в пригороде британского города Бат Симона делит не только с Майло, но и со своим женихом Джо и
По словам блогера, она выросла на ферме и с детства любила ухаживать за хрюшками. Повзрослев, девушка перестала есть свинину, а когда у нее появился дом, Симона решила воплотить в жизнь давнюю мечту и завести собственную свинью.
Девушка отмечает, что Майло — очень нежный и воспитанный питомец и никогда ничего не портит. Ночью он спит в собственном домике во дворе, а весь день проводит в доме рядом с остальными членами семьи. Блогер пишет, что Майло любит валяться на диване и играть со своими игрушками, которые, правда, ему приходится делить с собакой.
Кроме того, Майло любит кушать и загорать на солнце, потому «родителям» приходится мазать его солнцезащитным кремом.
Симона считает своего питомца полноправным членом семьи и называет его своим сыном. Сейчас она пишет детскую книгу про Майло, в которой собирается рассказать о его невероятном характере.
Екатерина Гура