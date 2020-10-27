18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пять тысяч моржей облюбовали побережье на Ямале (видео)
Уникальный «курорт»
Необычное видео сняли местные жители на
По словам ученых, моржовый курорт является абсолютно уникальным, так как эти млекопитающие устраивают себе зоны отдыха на островах, избегая материков. Кроме того, обычно самцы отдыхают отдельно от самок, а здесь можно наблюдать их очень близкое соседство.
По данным специалистов, тысячи лет назад на этом месте также было лежбище моржей, но затем животные пропали. Местные жители никогда не видели их здесь вплоть до прошлого года. Тогда внезапно ластоногие решили тут отдохнуть, и, судя по всему, место им понравилось и они решили вернуться.
В прошлом году здесь было около тысячи моржей, а в этом — уже около пяти тысяч. Но точные данные ученые скажут позже. Специалисты решили не только посчитать моржей, но и узнать более детальную информацию о них, а потому уже начали собирать данные и снабжать животных специальными датчиками.
Екатерина Гура