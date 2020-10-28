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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела вдвое ради шестерых детей

Из-за лишнего веса она не могла за ними ухаживать

30-летняя Кречелль Картер из Аделаиды всегда была склонна к полноте. Но после рождения шестерых детей она набрала много лишних килограммов, которые ей никак не удавалось сбросить. Все усугубилось, когда врачи нашли у нее хроническое заболевание и она была вынуждена провести несколько месяцев в постели, периодически делая операции. Лечение включало в себя и гормональную терапию, из-за чего вес Картер достиг 140 килограммов.

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Вылечившись, девушка с ужасом осознала, что не способна ухаживать за собственными детьми. Она сильно уставала, не могла дольше 10 минут проводить стоя, а угнаться за шестью малышами и двумя собаками стало для нее неразрешимой задачей.

Тогда Кречелль решила действовать. Она не стала ограничивать себя в еде, но отказалась от фастфуда и сладостей, выбрала белковые блюда и следила, чтобы перерыв между ужином и завтраком составлял 16 часов.

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Многодетная мама также начала заниматься спортом: она гуляет с собаками по два часа в день, четыре дня в неделю бегает по пять километров и делает специальные упражнения, когда дети ложатся спать.

В результате Керчелль удалось за 12 месяцев похудеть более чем на 70 килограммов. Своими успехами и лайфхаками австралийка делится в соцсетях. Там же она рассказывает о жизни своей многодетной семьи.

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Керчелль не ставит перед собой задачу похудеть до определенной цифры, но на достигнутом останавливаться не планирует, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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