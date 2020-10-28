В Госдуме прокомментировали информацию о закупке позолоченных икорниц

Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике «Златоустовская гравюра» — это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок.
Сам тендер еще не объявлен. В разделе «Планирование» портала госзакупок опубликован запрос цен на «право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике «Златоустовская гравюра». В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию.
«В данный момент на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что Аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя», — пояснили в пресс-службе.
«Цены предложений, которые подаются через запрос цен, не публикуются на данном этапе на ЕИС. Согласно поступившим коммерческим предложениям, они находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов», — говорится в сообщении.