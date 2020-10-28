Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценамМы собрали для вас самые заманчивые предложения на AliExpress, которые можно купить прямо сейчас с огромными скидками
Фоторепортажи
11Белые следы вулкана
15Названы победители Aerial Photography Awards
10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме прокомментировали информацию о закупке позолоченных икорниц

МОСКВА — РИА Новости. Поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции Госдумы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей, но процедура организации тендера на сайте госзакупок не влечёт за собой никаких обязательств, поэтому говорить о проведении закупки нельзя, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госдумы.

Источник: РИА Новости

Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике «Златоустовская гравюра» — это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок.

Сам тендер еще не объявлен. В разделе «Планирование» портала госзакупок опубликован запрос цен на «право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике «Златоустовская гравюра». В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию.

Читайте также
Счетная палата прошлась по закупкам

«В данный момент на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что Аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя», — пояснили в пресс-службе.

«Цены предложений, которые подаются через запрос цен, не публикуются на данном этапе на ЕИС. Согласно поступившим коммерческим предложениям, они находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов», — говорится в сообщении.

 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19
Простой способ определить зараженного коронавирусом
В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса
Ту-154 совершил последний в России гражданский полет
Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о низкой концентрации COVID на предметах
Генпрокуратура не нашла на Урале чистой воды
США закупят произведенное в СССР вооружение
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость
Hi-Tech
Раскрыты новые секреты Египта Раскрыты новые секреты
Авто
Летающий автомобиль разогнали до 140 км/ч Создателям машины удалось достичь требуемой взлетной скорости
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Картинки 333
Жребий королевы – 4 220
Хочу денег (( 172
Про тактичность/бестакность 163
Леди
Вера Брежнева сделала высокий хвост и разочаровала фанатов Не всем поклонникам пришлась по душе прическа певицы
Новости партнеров
Кому повысят пенсию с 1 ноября 2020 года. Приятный бонус от государства
Смертельная болезнь Харатьяна
Последствия серьезной операции, сделанной Заворотнюк
Почему Мария Захарова из МИДа прячет своего мужа от всех
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь