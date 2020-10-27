Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
17Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
20Представлены победители 46-го фотоконкурса «Маленький мир»
20:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото из индонезийского «Парка Юрского периода» обеспокоило защитников природы

Фотография комодского дракона перед грузовиком вызвала опасения по поводу строительства так называемого «Парка Юрского периода» на индонезийском острове Ринка.

Это фото стало вирусным в социальных сетях Индонезии на выходных | Источник: SAVE KOMODO NOW
Новость
«Как живой»: в японском парке развлечений появился огромный Годзилла

Этот объект стоимостью в несколько миллионов долларов — часть планов правительства страны по радикальной реорганизации туризма в национальном парке Комодо.

Разошедшаяся по соцсетям фотография вновь поставила вопрос о том, как строительство парка скажется на популяции крупнейших в мире ящеров.

Официальные лица заявили, что драконы не пострадали и правительство придает большое значение их безопасности.

Комодские вараны, или драконы, встречаются в дикой природе лишь на нескольких индонезийских островах, где, как считают ученые, они обитают уже миллионы лет.

Посмотреть на это чудо природы приезжают со всего мира, и в последние годы власти пытались решить непростую задачу: совместить охрану драконов и туризм в национальном парке.

Сначала в Джакарте решили полностью закрыть остров Комодо, где обитает большая часть популяции пресмыкающихся, и расселить две тысячи его обитателей по другим островам. Однако в прошлом году от этого решения отказались.

Вместо этого власти заявили, что введут схему членских взносов и откажутся от массового туризма, чтобы защитить драконов и их среду обитания. Посещение острова теперь обойдется в тысячу долларов.

Комодские драконы — крупнейшие ящеры на планете | Источник: Getty Images
Новость
Это мальчик! В Бостонском зоопарке родился первый самец гориллы

Однако примерно тогда же были обнародовали планы по значительному развитию туризма на соседнем острове Ринка, где обитает вторая по величине популяция комодских драконов.

В сентябре архитекторы разместили в «Инстаграме» видео со своим проектом — и сопроводили его музыкой из известной голливудской франшизы о динозаврах. Его немедленно растиражировали в социальных сетях, а сам проект в Индонезии неофициально стал называться «Парк Юрского периода».

Предполагается, что строительство завершится к июню 2021 года. На острове появятся туристический информационный центр и пристань.

Почему фото вызвало такие дебаты?

В минувшие выходные изображение дракона, стоящего перед строительным грузовиком на острове Ринка, широко разошлось в «Твиттере» и «Инстаграме».

Его распространяла группа активистов Save Komodo Now, которые написали:

Комодские драконы впервые слышат рев двигателей и запах дыма. Кто-нибудь еще печется о спасении драконов?

Активисты опасаются, что застройка не лучшим образом скажется и на животных, и на местных жителях.

Численность драконов разнится от острова к острову | Источник: BBC News Русская служба

Индонезийские чиновники сообщили Би-би-си, что они изучили этот снимок и могут подтвердить, что во время строительных работ ни один ящер не пострадал. На всякий случай министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии направит на остров своих специалистов, чтобы проследить за соблюдением всех правил по защите варанов при строительстве.

Сегодня на островах Индонезии обитает около трех тысяч комодских драконов. Большинство из них — около 1700 — живут на острове Комодо, еще около 1000 — на Ринке. Национальный парк в целом является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Коронавирус в мире: антитела живут лишь несколько месяцев, во Франции го...
Выпущенный из СИЗО политтехнолог Шкляров улетел в США. За него просил По...
Путин поддержал запрет на сравнение СССР с нацистской Германией
Ученые заявили об ускоренном исчезновении иммунитета к COVID-19
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию
Рестораны и кафе отреагировали на рекомендации Роспотребнадзора
Мир Хабиба. Как в Дагестане выглядит культ Нурмагомедова (фото)
Эксперты сообщили о новом виде телефонного мошенничества в РФ
Путин продлил автоматическое начисление детских выплат
Здоровье
Ученые раскрыли секрет японского долголетия Дело в одном популярном и даже модном напитке.
Горячие темы на Авто
Валдай - форум 1146
Как избавиться от проблемы? 224
По поводу толерантности. 198
Осень суббота 183
Кино
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе» Одна из участниц талант-шоу вызвала негодование зрителей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Сорвавший с врача маску новорожденный произвел фурор в сети Фото доктора с малышом стало вирусно популярным
Леди
Вера Брежнева сделала высокий хвост и разочаровала фанатов Не всем поклонникам пришлась по душе прическа певицы
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь