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11:10 (мск), источник: Газета.Ру

Сумку на колесиках назвали новым модным трендом

На фоне новой вспышки COVID-19 в Испании за сутки раскупили новый аксессуар, выпущенный известным брендом масс-маркета: стеганые сумки на колесиках исчезли из продажи, едва туда поступив. В связи с этим британский модный журнал Grazia назвал «бабушкины тележки» новым культовым предметом. Пользователи соцсетей, однако, разделились в оценке этого веяния.

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Источник: violetta/СС0

Модные критики спрогнозировали новый тренд — журнал Grazia призвал читательниц как можно скорее запастись хозяйственной сумкой-тележкой в полной уверенности, что в ближайшее время его читательницам понадобится именно этот аксессуар, а единственным местом, куда можно принарядиться, окажутся продуктовые супермаркеты.

На прошлой неделе издание рассказало, что стеганые сумки на колесиках фирмы Zara разошлись в Испании за 24 часа сразу после релиза — и сделало вывод, что они стали «новым культовым предметом, который покончит со всеми культовыми предметами».

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По оценке британского журнала Grazia, бренду удалось создать функциональный предмет, с которым традиционно отправляются в магазины бабушки всего мира — сумку на колесиках, — с которым не стыдно выйти в люди, то есть в универсам. Вместо старомодной клетки — стеганая поверхность модных оттенков, серого и хаки. Плюс просторные карманы по бокам, куда издание предлагает засунуть маски или санитайзер.

Пользователи Twitter, однако, разделились во мнениях относительно нового модного аксессуара: принять, что в этом сезоне такая сумка окажется нужнее, чем, например, уместный на вечеринках клатч, готовы оказались не все.

«Никогда не куплю ничего подобного, неважно, насколько это модно или удобно», — написала одна из пользовательниц Twitter. Другая просто удивилась, обратившись к бренду с вопросом: «Что происходит? Это что, сейчас приемлемо использовать для шопинга тележку?».

При этом в комментариях иронически оценили попытку испанского бренда вписаться в актуальную повестку и выпустить нечто нужное. «Мне нравится, как Zara полностью приняли ковидный шик и бессовестно зарабатывают на пандемии, возвращая бабушкины сумки-тележки как раз в тот момент, когда пришло время опустошать полки», — написала одна из обитательниц Twitter.

В связи с выходом на рынок этого неожиданного аксессуара многие пользователи соцсетей начали признаваться, что подобные тележки у них уже есть — и давать советы относительно приобретения менее модных, но все равно удобных сумок-тележек.

Однако они все равно признают, что ситуация, в которой они сейчас оказались — не то, чего бы они хотели. «Честно говоря, у меня сейчас есть тележка, — призналась в соцсети жительница Великобритании. — Однако в нековидные времена на выход у меня была сумка Michael Kors, а для жизни — очень сексуальная сумка из Tesco».

В Великобритании стеганая сумка на колесиках Zara стоит почти £60. Тем временем, в России покупательницам, желающим быть в тренде, она обойдется в 5999 рублей. Однако подобные аксессуары действительно давно существуют в более бюджетных вариантах, и складывать в них рулоны туалетной бумаги и банки зеленого горошка не менее удобно.

Так, на платформе Ozon можно приобрести классическую клетчатую сумку на колесиках за 960 рублей, выбрать сумку-тележку в крупный горох, рябинку или цветочек за 903 рубля или разориться на высокотехнологичный предмет минималистичного дизайна за 4290 рублей, который производит испанская фирма Garmol.

Впрочем, первая волна пандемии показала: делать запасы никакой необходимости не было ни у нас, ни в Европе. В Испании, где за сутки раскупили все сумки Zara, число случаев COVID-19 перевалило за 1 млн, однако правительство пока что не вводит такие же строгие ограничения на передвижения, как весной. На этой неделе здесь, правда, ввели комендантский час с 23.00 до 6.00 и разрешили властям регионов закрывать границы областей для перемещения по стране, если они сочтут нужным.

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