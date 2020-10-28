09:31 (мск), источник: РИА Новости
Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Температура воздуха будет на
«Благодаря влиянию антициклона, в Москве сегодня обойдется без осадков, при переменной облачности в течение дня воздух прогреется до 10−12 градусов, в столичном регионе — до 8−13 градусов», — рассказала синоптик.
Ветер будет дуть с юга, его скорость составит