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09:31 (мск), источник: РИА Новости

Москвичам пообещали не по сезону теплую погоду

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В среду москвичей ожидает не по сезону теплая погода, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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Источник: РИА Новости

Температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше нормы.

«Благодаря влиянию антициклона, в Москве сегодня обойдется без осадков, при переменной облачности в течение дня воздух прогреется до 10−12 градусов, в столичном регионе — до 8−13 градусов», — рассказала синоптик.

Ветер будет дуть с юга, его скорость составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление колеблется незначительно и тоже остается повышенным — 753 миллиметра ртутного столба.

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