Как попасть в Египет: почему российских туристов там мало

О том, что предлагают компании клиентам, как попасть на египетское побережье Красного моря и стоит ли это делать, — в материале РИА Новости.
Полмиллиона на билеты
В агентствах, где сотрудники общаются напрямую с туристами, говорят: спрос на Египет огромный, но перелеты через Каир — далеко не самый удобный вариант.
«Только из Ростова-на-Дону можно отправлять как минимум семь-восемь рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Москвы — любую цифру назовите: 70−80 рейсов в неделю будут востребованы, — рассказывает директор сети турагентств Алексан Мкртчян. — Но аэропорты там не сертифицированы для приема российской авиации».
Он приводит пример путешествия из Самары. «Перелет в Москву — около двух часов, потом, предположим, три на пересадку, еще четыре до Каира, а дальше — трансфер шесть-восемь часов. Естественно, такие программы не пользуются спросом».
При этом, по его словам, зимой альтернативы бюджетному Египту нет, тем более что большинство направлений закрыты. В Турции сезон заканчивается, на курортах Черного моря купаться уже нельзя. «В ОАЭ на Новый год только билет туда-обратно стоит 120 тысяч рублей в экономклассе, — разводит руками Мкртчян. — А если летит семья — мама, папа и двое детей — полмиллиона уйдет на дорогу».
В Египет через третьи страны
Туры с перевозкой на египетские курорты через третьи страны у операторов были, но после заявления Ростуризма их убрали. Как сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, «если клиенты уже приобрели путевку, деньги им вернут в полном объеме». Такие предложения, отмечает она, начали поступать совсем недавно, поэтому массовых продаж пока не было.
У россиян остается несколько возможностей. Первая — организовать путешествие самостоятельно. Но это недешево.
Глава пресс-службы сервиса для покупки авиабилетов онлайн Григорий Луговой пояснил, что стоимость авиабилетов из Москвы в Каир на ноябрь начинается от 28 773 рублей туда-обратно. «С одной пересадкой из Москвы в Хургаду и обратно можно улететь, заплатив 40 772 рубля, в Шарм-эш-Шейх — 24 344. В прошлом году средний чек туда-обратно с вылетом в октябре-ноябре составлял 34 737 рублей, в этом — 40 608 рублей, то есть перевозка подорожала на 16 процентов».
Сейчас, добавил Луговой, авиабилеты в Египет спрашивают редко: «можно сказать, единичные случаи».
На курорты на автобусе
Лучше обстоят дела с продажей путевок на базе регулярной перевозки в Каир. Спрос стабильный, но и там речь, скорее, о десятках путешественников, а не о сотнях. «В состав тура входит и групповой трансфер, — говорит Елизавета Тимошенко, PR- и SMM-директор крупного оператора. — В зависимости от числа туристов на конкретном рейсе это либо микроавтобус вместимостью до шести человек, либо автобус до десяти пассажиров, либо большой автобус — до 25 человек».
В каждом транспортном средстве соблюдается социальная дистанция, на протяжении всего пути надо носить средства индивидуальной защиты. Поездка до Хургады — шесть часов (плюс-минус час), до Шарм-эш-Шейха чуть дольше из-за постов досмотра багажа и проверки документов.
По словам эксперта, оба курорта популярны одинаково. Гостиницы привлекают отдыхающих скидками, а также предлагают компенсацию стоимости ПЦР-теста в размере 15 долларов на туриста старше семи лет. Стоимость путевок с проживанием в отеле категории «четыре звезды» на «все включено» длительностью семь ночей в бархатный сезон 2020-го начинается от 93 890 рублей на двоих.
В Хургаду и Шарм через санаторий.
Еще один способ попасть в Египет — через Белоруссию. Туры предлагают местные компании, которые, естественно, не подотчетны Ростуризму. «Добраться можно через Минск, Гомель, Витебск, Могилев. Нельзя сказать, что спрос массовый, но он есть», — рассказывает коммерческий директор белорусской туркомпании Юрий Сурков. И уточняет, что такие поездки не обязательно дешевле, чем путевки с трансфером из Каира, а по количеству неудобств «то на то и выходит».
При этом, по его словам, белорусы в Египет летят активно, на ближайшие даты на чартерах мест нет, только на начало ноября.
Впрочем, сейчас не лучшее время для поездок в Белоруссию. В местных компаниях отмечают: россиянам для выезда в соседнюю страну необходимо обоснование — уход за родственником, обучение, работа, лечение. Помимо тура в Египет, фирмы предлагают еще и ваучер в санаторий. Если предстоит хоть и двухдневное, но лечение, в России нужно сдать тест на коронавирус. Без него в Белоруссию пускают только транзитных путешественников, которые остаются в стране меньше чем на 24 часа. А потом понадобится еще анализ — для Египта. Но он входит в стоимость турпакета.
Экскурсий много, но шведский стол с ограничениями
В Египте сейчас клиентам предлагают разнообразные экскурсионные программы, все в штатном режиме.
Главное неудобство, пожалуй, питание в отелях: как и в Турции, шведский стол с ограничениями. Блюда от гостей отделяют прозрачные экраны, сотрудники сами накладывают порции. Носить маски на пляже не нужно, а вот в ресторанах они необходимы, естественно, не во время еды.
Все активные развлечения остались. Единственный момент — постоянно проводят дезинфекцию шезлонгов и общественных зон.
Во время загрузки произошла ошибка.