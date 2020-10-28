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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, от чего зависит риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Риск заражения COVID-19 зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества его иммунитета человека и окружающей среды, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Источник: РИА Новости

«Многое зависит от инфицирующей дозы вируса, в данном случае коронавируса. Если в организм человека попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может справиться, если же много — ситуация кардинально меняется», — рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Специалист пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм человека, вирусу необходима благоприятная среда для обитания — только так он сможет выжить. Но, несмотря на это, люди с ослабленной иммунной системой все же рискуют заразиться.

«Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека все индивидуально, четких критериев инфицирующей дозы просто нет», — подчеркнула Малинникова.

Кроме этого, по словам эксперта, передача вируса зависит и от внешней среды — влажности и температуры воздуха. Например, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.

«По аналогии с респираторно- вирусными инфекциями: в аэрозоли при определенной влажности воздуха — около 67% — вирус может находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут», — объяснила Малинникова.

В свою очередь, врач инфекционист Ирина Пикалова рассказала, что, попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус очень быстро размножается.

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«И тут уже речь идет не о неделях, а о днях. Такие пациенты “ухудшаются” очень быстро, несмотря на лечение. Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние либо будет стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться», — объяснила эксперт.

Врач пояснила, что при проникновении коронавируса в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.

«Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования — существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена», — резюмировала Пикалова.

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