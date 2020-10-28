10:19 (мск), источник: ТАСС Наука
В Приморье первоклассник нашел останки ихтиозавра на пляже
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ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Первоклассник Дима Сиренко из Приморского края, который вместе с семьей отдыхал в одной из бухт острова Русский, нашел останки ихтиозавра. Семья, которая несколько лет участвует в межмузейном проекте «Наука в путешествии», поняла, что находка представляет интерес, и обратилась к ученым, сообщает в среду
«На острове Русский обнаружены окаменелые останки ихтиозавра, который жил на Земле около 247 млн лет назад. Возможно, это один из древнейших морских ящеров триасового периода, найденный на территории России. Первооткрывателем уникального палеонтологического объекта стал семилетний Дима Сиренко», — говорится в сообщении.
В океанариуме отметили, что семья Димы часто бывает в этой бухте. До недавнего времени останков там не видели, это свидетельствует о том, что каменная плита раскололась недавно, возможно, после одного из последних тайфунов. «Мы с сестрой играли на берегу и нашли этот необычный камень, оказалось, что это ихтиозавр», — приводят в сообщении слова мальчика.
К определению необычной находки привлекли специалистов со всей страны. Юрий Болотский, ученый из Благовещенска, который возглавляет лабораторию палеонтологии в Институте геологии и природопользования ДВО РАН, исследовал находку на месте и определил, что останки принадлежат ихтиозавру. На камне отчетливо просматриваются ребра, уходящие в породу, и, вероятно, сохранился позвоночный столб доисторического ящера.
«Интрига до сих пор сохраняется: есть ли там, в породе, фрагменты черепа. Триасовые морские рептилии на территории России известны плохо. Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятней всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки благодаря тому, что ребра ящера обложены аммонитами того периода», — сказал палеонтолог.