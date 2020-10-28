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11:35 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрирован антирекорд по числу умерших от COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составил 16 202 новых случая COVID-19 в 84 регионах. Умерли 347 человек — это новый антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

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Вся статистика

Количество новых случаев COVID-19 за сутки в РФ второй день подряд демонстрирует снижение. Накануне было зарегистрировано 16 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч. В минувшие выходные был зарегистрирован 16 521 новых случаев — 24 октября, 25 октября — 16 710 новых случаев COVID-19 .

В Москве вторые сутки наблюдается снижение количества новых заболевших. За сутки в российской столице число выявленных случаев составило 3 670, накануне во вторник было 4 312, в понедельник — 5 224 новых случая COVID-19. За сутки выписаны 3 577 человек, 75 скончались.

За минувшие сутки в стране выздоровел 12 361 человек. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 563 тыс. 976 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 26 935 человек. Число выписанных за весь период составило 1 млн 171 тыс. 301 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, распределение новых случаев COVID-19 за сутки по субъектам выглядит так: Санкт-Петербург — 727, Московская область — 505, Нижегородская область — 377, Архангельская область — 317, Ростовская область — 314, Воронежская и Свердловская области — по 291, Красноярский край — 279, Крым — 251, Забайкальский край — 224, Иркутская область — 223, Республика Коми — 219, Алтайский край — 218, Бурятия — 212, Ульяновская область и Хабаровский край — по 201.

В Ханты-Мансийский АО — еще 199 случаев заражения, в Волгоградской области — 198, в Саратовской области -197, в Томской области — 196, в Мурманской области — 193, в Ставропольском крае и Омской области — по 190, в Ямало-Ненецком АО — 183, в Новосибирской области и Приморском крае — по 180.

На Якутию пришлись 178 новых заболевших, на Кемеровскую область — 177, на Оренбургскую область — 176, на Пензенскую область -169, на Самарскую область -161, на Пермский край — 159, на Кировскую область — 148, на Челябинскую область — 145, на Республику Алтай — 144, на Брянскую область — 142, на Тверскую и Тюменскую области — по 137, на Хакасию — 134, на Краснодарский край — 133, на Ленинградскую область — 130, на Астраханскую область — 121, на Курскую и Орловскую области — по 120, на Псковскую область — 116, на Ивановскую область — 114, на Ярославскую область — 113, на Амурскую область — 111, на Смоленскую область — 108, на Тульскую область — 107, на Костромскую область — 106, на Рязанскую область — 104, на Калужскую область — 103.

В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее 100 случаев.

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