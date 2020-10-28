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11:37 (мск), источник: Интерфакс

Ни в одном водоеме Урала не оказалось воды надлежащего качества

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Воды надлежащего качества нет ни в одном из водных объектов на территории Уральского федерального округа (УрФО), сообщил замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев.

Источник: РИА "Новости"

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», — сказал он на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ.

По словам Ткачева, при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах наблюдается «критически низкий» процент очистки стоков, которые и являются основной причиной загрязнений вод:

Причиной этого является то, что не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации.

Зачастую, по словам Ткачева, очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

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