Ученые описали повреждения мозга, связанные с COVID-19

За время пандемии COVID-19 клиницисты зафиксировали сотни случаев неврологических осложнений при коронавирусной инфекции, включая инсульты, затуманенность сознания, головные боли и судороги, однако до сих пор не было обобщающих статей на эту тему.
Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питтсбурга собрали и проанализировали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 617 пациентов с COVID-19. ЭЭГ — это тест, используемый для оценки электрической активности мозга. Его обычно назначают пациентам, у которых отмечается замедленная реакция на стимулы, припадки, проблемы с речью, торможение или неспособность самостоятельно выйти из искусственной комы.
«Мы обнаружили более 600 таких пациентов, — приводятся в пресс-релизе Медицинского колледжа Бейлора слова одного из авторов статьи Зульфи Ханифа (Zulfi Haneef), доцента кафедры неврологии и нейрофизиологии. — Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19».
Наиболее частыми отклонениями по результатам ЭЭГ были: торможение или аномальный электрический разряд, в основном в лобной доле. Ученые обнаружили, что около трети больных имели аномальные нейровизуализации, также локализованные в лобной доле мозга. Место локализации аномалии сигнала показалось ученым интересным.
«Мы знаем, что нос — наиболее вероятная точка входа вируса. Поэтому, похоже, существует связь с той частью мозга, которая расположена непосредственно рядом с этой точкой входа», — говорит Ханиф.
Средний возраст пациентов с поражением мозга составил 61 год, две трети из них — мужчины, а одна треть — женщины. По мнению авторов, пожилые мужчины составляют группу риска.
Некоторые изменения, обнаруженные при ЭЭГ, выглядят настолько серьезными, что ученые сомневаются в том, что их удастся восстановить после выздоровления от COVID-19.
«Как мы знаем, мозг — это орган, который не может восстанавливаться, поэтому, если у вас есть какие-либо повреждения, они, скорее всего, будут постоянными. Вы не сможете полностью выздороветь, — отмечает Ханиф. — Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений».
Однако, нет однозначных доказательств, что аномальные изменения мозга вызывает именно вирус. По мнению авторов, они могут быть следствием подключения к кислороду или аппарату ИВЛ, или связаны с сердечными проблемами, обострившимися во время COVID-19, или с другими побочными эффектами заболевания.
«Требуются дополнительные исследования, но результаты показывают, что на этой области надо сосредоточить внимание», — подчеркивает ученый.
Авторы считают, что ЭЭГ-исследования должны охватывать более широкий круг пациентов, а также рекомендуют применять комплексный подход, включающий другие методы изучения головного мозга, такие как МРТ или КТ.