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11:59 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, как получить удовольствие от страха

Датские ученые напугали добровольцев приведениями и зомби, чтобы выяснить, почему люди испытывают от страха удовольствие. Оказалось, реакция схожа с той, которую вызывают игры — наслаждение приносит определенная доля неожиданности. Но важно соблюдать рамки — слишком слабый или слишком сильный испуг нравится людям куда меньше.

Источник: enriquelopezgarre/СС0

Фильмы ужасов, квесты с маньяками и зомби, аттракционы вроде домов с приведениями — все это пользуется популярностью у немалого количества людей. Психологи из Орхусского университета выяснили, каким должен быть страх, чтобы получить от него удовольствие. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Science.

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При целенаправленном переживании ужаса в развлекательных целях люди испытывают страх и удовольствие одновременно, поясняют исследователи.

Страх обычно считается неприятной эмоцией, которая развилась, чтобы защитить людей от опасностей. Однако сегодня многие стремятся к пугающим переживаниям исключительно ради развлечения.

В течение многих лет ученые подозревали, что физиологическое изменения, например, учащенный пульс или выделение определенных гормонов, могут быть ключом к тому, почему людям нравится бояться. Однако до сих пор прямая связь между этими изменениями и наслаждением от страха не изучалась.

Исследователи пригласили 110 добровольцев на аттракцион «Дом с приведениями». Надев приборы для мониторинга физических показателей, участники гуляли по 50-комнатному дому, где на них то и дело набрасывались зомби и другие монстры. Также исследователи наблюдали за участниками через камеры, что позволяло видеть их реакции напрямую.

После выхода из дома участники должны были оценить, насколько им было страшно, и получили ли они от аттракциона удовольствие.

Эти ответы ученые сравнивали с данными, полученными с камер наблюдения и приборов. Так им удалось сопоставить субъективные впечатления испытуемых с физиологическими изменениями.

Более ранние исследования страха в основном проводились в лабораторных условиях с относительно слабыми стимулами, такими как показ фрагментов из фильмов ужасов. Это могло затруднить измерение физиологического возбуждения, поскольку в лаборатории реакция может быть менее выраженной, чем в реальной ситуации.

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«Мы провели эксперимент на аттракционе с привидениями, где участники кричат и от страха, и от восторга, что облегчило задачу», — говорит Марк Мальмдорф Андерсен, ведущий автор исследования.

Результатом анализа стал график в форме перевернутой буквы U, высшей точкой которого стало максимальное удовольствие от страха.

«Если люди не очень напуганы, они не получают от аттракциона достаточно удовольствия, и то же самое происходит, если они боятся слишком сильно, — говорит Андерсен. — По всей видимости, для максимального удовольствия важна “правильная” интенсивность страха».

Такой же график образовался и при анализе частоты сердцебиения участников. Определенные отклонения от нормы приносили удовольствие, но если они были слишком большими и длительными, люди начинали испытывать дискомфорт.

По словам Андерсена, это удивительно похоже на реакции людей в играх:

Мы знаем, например, что когда в игре нарушаются ожидания людей, это подстегивает любопытство, а некоторые исследования подчеркивают важность доли неопределенности и неожиданности, чтобы сделать игру приятной.

Таким образом, заключают исследователи, когда люди смотрят фильмы ужасов или посещают дома с призраками, они, по сути, играют со страхом.

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«Наше исследование предоставляет некоторые из первых эмпирических доказательств взаимосвязи между страхом, наслаждением и физическим возбуждением при использовании страха в рекреационных целях», — заключает Андерсен.

Ранее фильмы ужасов помогли ученым найти разницу между тревогой и страхом в мозговой активности. Для этого с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они следили за активностью мозга людей во время просмотра страшного кино. При этом состоянием тревоги ученые считали весь фильм, а страх фиксировали только во время определенных его сцен — например, когда из-за угла выскакивает монстр.

Оказалось, что на страх реагируют те области мозга, которые отвечают за обработку эмоций и умственные функции, а во время тревоги были активны лишь те части мозга, которые обрабатывают сигналы от зрения и слуха.

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