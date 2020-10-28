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12:57 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 12 миллионов тюльпанов высадят этой осенью в Москве

Они украсят город к майским праздникам.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве начали высаживать тюльпаны, которые к майским праздникам украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и другие общественные пространства. Среди них — Манежная площадь, сквер у Большого театра, улица Новый Арбат, Триумфальная площадь, Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе.

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Планируется высадить более 12 миллионов луковичных растений на площади свыше 200 тысяч квадратных метров.

В этом году в связи с теплой погодой работы проводятся в конце октября. Луковицы должны успеть укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур.

Тюльпаны разных видов и сортов высадят вместо отцветших однолетников. После этого цветники задекорируют цветной древесной щепой на зиму.

В этом году в Москве высадили вдвое больше многолетних цветов, чем в прошлом, — всего порядка 1,2 миллиона растений. Работы проводились с июля до середины сентября. Городские цветники украсили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей — в общей сложности более 160 видов растений.

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