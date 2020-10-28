12:55 (мск), источник: Известия
В Москве допустили закрытие 235 объектов за нарушение мер по COVID-19
Около 240 объектов различного назначения в Москве могут закрыть по решению суда
«Меры, которые мы принимаем, жесткие. Они вынужденные. На сегодняшний день штрафных санкций по всем нашим проверкам, которые мы проводили с мая, около 29 млн рублей. 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов на опечатывание», — сказала Андреева на
Она выразила надежду, что все точечные ограничительные меры, действующие в Москве, позволят сохранить эпидемиологическую стабилизацию ситуации в городе.
«На сегодняшний момент было принято решение, что [проверочные] мероприятия по ночным клубам, спортивным мероприятиям, где также собирается большое количество зрителей,
Ранее в этот день главный санитарный врач столицы сообщила, что в Москве каждый день проводят примерно 92 тыс. тестов на коронавирус.
Кроме того, Андреева заявила, что бизнес в Москве не будет закрываться, а Роспотребнадзор станет проводить точечные проверки.
10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 был усилен контроль за соблюдением требований