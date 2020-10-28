Американка сняла на видео лося, «гуляющего» по поверхности реки

Жительница Аляски Кристи Панипчук в конце октября вместе со своим мужем плыла по реке на моторной лодке, когда заметила нечто невероятное.
Рядом с ними по реке бежал огромный лось, причем казалось, что двигался он по поверхности воды, нарушая все законы физики. Недолго думая, Кристи схватила телефон и сняла необычное явление на камеру.
Видео бегущего по реке лося быстро стало вирусным в соцсетях. Многие комментаторы отнеслись к увиденному скептически, решив, что дело в умелом монтаже, пишет Daily Mail.
Однако автор видео все объяснила. Она рассказала, что в тот момент они плыли на лодке по мелководью — уровень воды был примерно по колено. А потому огромный лось спокойно передвигался по дну реки. Однако выглядело это действительно необычно.