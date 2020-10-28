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14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка сняла на видео лося, «гуляющего» по поверхности реки

У этого «чуда» оказалось простое объяснение

Жительница Аляски Кристи Панипчук в конце октября вместе со своим мужем плыла по реке на моторной лодке, когда заметила нечто невероятное.

Рядом с ними по реке бежал огромный лось, причем казалось, что двигался он по поверхности воды, нарушая все законы физики. Недолго думая, Кристи схватила телефон и сняла необычное явление на камеру.

Moose appears to run on water next to boat

This moose is running on water! ?? via Caters News #animals #omg #amazing #wildlife

Опубликовано Daily Mail Video Среда, 28 октября 2020 г.

Видео бегущего по реке лося быстро стало вирусным в соцсетях. Многие комментаторы отнеслись к увиденному скептически, решив, что дело в умелом монтаже, пишет Daily Mail.

Однако автор видео все объяснила. Она рассказала, что в тот момент они плыли на лодке по мелководью — уровень воды был примерно по колено. А потому огромный лось спокойно передвигался по дну реки. Однако выглядело это действительно необычно.

Екатерина Гура

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