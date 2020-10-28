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16:08 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о текущих мерах по борьбе с коронавирусом

Дистанционное обучение для школьников продлили на неделю, а действие системы чекин, требований к работодателям и домашнего режима для жителей старше 65 лет — до конца ноября.

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Источник: РИА "Новости"

Москва не будет вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса. При этом действие уже принятых мер решено продлить, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Ситуация все еще остается неустойчивой. С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но конечно, нельзя исключить и риск роста заболеваемости ковидом. Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации.
Сергей Собянин
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Еще неделя дистанционной учебы

Учащиеся шестых — 11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Мэр Москвы отметил, что благодаря удаленке заболеваемость среди школьников за последние недели снизилась почти в два раза.

«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — добавил он.

Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц — до 29 ноября .

Требования к работодателям

Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников также продлевается до 29 ноября.

Сегодня дистанционно работают более 1,22 миллиона москвичей — практически все, кто мог и должен был это сделать.

Перевод на удаленный режим работы позволил примерно на 40 процентов разгрузить общественный транспорт и тем самым снизить риск заражения среди пассажиров.

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Особый режим для ночных заведений

С 19 октября в столице действуют специальные правила для посетителей и работников ночных клубов и баров, режим работы которых включает ночное время (с 00:00 до 06:00). По итогам первой недели работы к системе чекин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединилось свыше 1500 городских развлекательных заведений, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требования обязательной регистрации номеров телефонов гостей не распространяются.

Благодаря этой системе посетители могут регистрировать номера телефонов и оперативно получать информацию, если они контактировали с носителями коронавируса. Это позволяет жителям своевременно сдать тест на коронавирус и ограничить число контактов.

«Действие системы чекин продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы», — уточнил Сергей Собянин.

Забота о самых уязвимых жителях

До конца ноября продлен и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Согласно статистике, вероятность осложнений и смерти от коронавируса у таких жителей выше, поэтому город старается сделать все, чтобы уберечь их от опасности.

Кроме того, в городском транспорте и в общественных местах продолжает действовать масочно-перчаточный режим.

По словам Сергея Собянина, принятые меры помогают стабилизировать ситуацию:

Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики.

Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента. При этом объемы тестирования постоянно растут и уже достигли 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки.

Госпитализируют в день примерно 1200 пациентов с коронавирусом. Благодаря открытию резервных госпиталей на ВДНХ, Каширском шоссе, в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и Коммунарке имеется большой запас мест. Свободно около пяти тысяч коек — почти в два раза больше, чем месяц назад. Город также сохраняет возможность оказывать в достаточном объеме экстренную и плановую медицинскую помощь в обычных больницах.

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