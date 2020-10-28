Сергей Собянин рассказал о текущих мерах по борьбе с коронавирусом

Москва не будет вводить новые ограничения из-за пандемии коронавируса. При этом действие уже принятых мер решено продлить, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Ситуация все еще остается неустойчивой. С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но конечно, нельзя исключить и риск роста заболеваемости ковидом. Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации.
Еще неделя дистанционной учебы
Учащиеся шестых — 11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября. Мэр Москвы отметил, что благодаря удаленке заболеваемость среди школьников за последние недели снизилась почти в два раза.
«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — добавил он.
Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц — до 29 ноября .
Требования к работодателям
Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников также продлевается до 29 ноября.
Сегодня дистанционно работают более 1,22 миллиона москвичей — практически все, кто мог и должен был это сделать.
Перевод на удаленный режим работы позволил примерно на 40 процентов разгрузить общественный транспорт и тем самым снизить риск заражения среди пассажиров.
Особый режим для ночных заведений
С 19 октября в столице действуют специальные правила для посетителей и работников ночных клубов и баров, режим работы которых включает ночное время (с 00:00 до 06:00). По итогам первой недели работы к системе чекин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединилось свыше 1500 городских развлекательных заведений, в том числе рестораны и гостиницы, на которые требования обязательной регистрации номеров телефонов гостей не распространяются.
Благодаря этой системе посетители могут регистрировать номера телефонов и оперативно получать информацию, если они контактировали с носителями коронавируса. Это позволяет жителям своевременно сдать тест на коронавирус и ограничить число контактов.
«Действие системы чекин продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы», — уточнил Сергей Собянин.
Забота о самых уязвимых жителях
До конца ноября продлен и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Согласно статистике, вероятность осложнений и смерти от коронавируса у таких жителей выше, поэтому город старается сделать все, чтобы уберечь их от опасности.
Кроме того, в городском транспорте и в общественных местах продолжает действовать масочно-перчаточный режим.
По словам Сергея Собянина, принятые меры помогают стабилизировать ситуацию:
Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики.
Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего два процента. При этом объемы тестирования постоянно растут и уже достигли 93,2 тысячи ПЦР-тестов в сутки.
Госпитализируют в день примерно 1200 пациентов с коронавирусом. Благодаря открытию резервных госпиталей на ВДНХ, Каширском шоссе, в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и Коммунарке имеется большой запас мест. Свободно около пяти тысяч коек — почти в два раза больше, чем месяц назад. Город также сохраняет возможность оказывать в достаточном объеме экстренную и плановую медицинскую помощь в обычных больницах.