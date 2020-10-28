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18:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

У берегов Австралии найден новый коралловый риф-небоскреб. Он выше Эмпайр-стейт-билдинг

Ученые обнаружили ранее неизвестный огромный коралловый риф в северной части Большого барьерного рифа у берегов Австралии.

Источник: BBC News Русская служба

Его высота в 500 метров превышает Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (443м) и Башни Петронас в столице Малайзии Куала-Лумпуре (452м).

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В поисках бесконечного источника

Группа исследователей из калифорнийского Института океанологии Шмидта занималась трехмерным картированием морского дна к северу от полуострова Кейп-Йорк в австралийском штате Квинсленд.

Разработанный в институте дистанционно управляемый робот SuBastian, способный погружаться на глубину до четырех с половиной километров, транслировал видеонаблюдения в режиме реального времени. Новый риф, как считают ученые, не связан с основной структурой Большого барьерного рифа.

Управляющий директор Института, доктор Вимани отметила, что обнаружение ранее неизвестного рифа высотой в полкилометра показывает «насколько неизведанным остается мир даже у самых наших берегов».

Источник: BBC News Русская служба

«Сочетание функций картирования данных и подводный съемки, которые способен выполнять робот, поможет понять, какую роль играет найденный нами риф в структуре удивительного Большого барьерного рифа», — заключила доктор Вимани.

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Австралия: Большой барьерный риф за четверть века потерял половину своих кораллов

Большой барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом в мире. В нем обитают 1500 видов рыб, а сам он состоит из 411 видов известковых кораллов и простирается на 2300 км.

В 1981 году ЮНЕСКО выбрала его в качестве объекта Всемирного наследия, как было сказано, за «его огромную важность для науки и окружающей среды».

Однако рост температуры океана в последние годы привел к тому, что кораллы стали гибнуть, уникальная экосистема распадаться, а водоросли и другие чуждые для рифа элементы — расти.

В начале октября 2020 года были опубликованы результаты масштабного исследования, которые заключили, что с 1995 года из-за глобального потепления Большой барьерный риф потерял более половины своих кораллов.

Что мы знаем о новом рифе?

Ученые говорят, что это первая такая находка в регионе с конца XIX века. Всего в нем найдены семь очень высоких рифов, включая Рейн Айленд — самое большое в мире место гнездования зеленых морских черепах.

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Рыба прогуливается по дну Кораллового моря

Он также не является продолжением основного хребта Большого барьерного рифа и вырастает из морского дна у побережья австралийского штата Квинсленд.

Про него можно сказать, что он напоминает «лезвие ножа» и достигает в ширину полутора километров.

Самая высокая точка рифа (500 м) находится всего в 40 метрах от поверхности воды.

«Это неожиданное открытие подтверждает, что мы все еще продолжаем открывать новые виды и новые структуры в наших океанах», — сказала одна из основательниц Института Венди Шмидт.

Обнаруженный риф располагается к северу от полуострова Кейп Йорк | Источник: BBC News Русская служба

«Наши знания об океанах сильно ограничены, но новые технологии могут быть нашими глазами, ушами и руками в океанических глубинах, которые мы теперь можем исследовать на совершенно другом уровне. Нам открываются новые глубинные горизонты, новые удивительные экосистемы, дающие пристанище огромному разнообразию живых организмов», — сказала она.

Экспедиция Института Шмидта продолжит изучать северную часть Большого барьерного рифа до 17 ноября.

Другие находки

Новый риф — последнее, но далеко не единственное открытие, сделанное сотрудниками Института на борту научно-исследовательского судна «Фалкор». Экспедиция продолжалась 12 месяцев, за которые ею были обнаружены 30 новых видов морских обитателей, включая, как было сказано «самого длинного обитателя моря» — 45-метровую сифонофору, найденную в глубоководном каньоне к западу от побережья Австралии.

Экспедиция проходила на научно-исследовательском судне Института «Фалкор». | Источник: BBC News Русская служба

Сифонофора — близкая родственница медуз. Многие виды обладают биолюминесценцией и светятся зеленым или голубым светом для привлечения добычи.

Гигантская сифонофора была найдена в августе. В том же месяце экспедиция открыла новый вид черных кораллов и отметила новый редкий вид рыбы скорпиона, никогда ранее у берегов Австралии не встречавшийся.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Исследователи предупреждают о бесследном исчезновении Большого Барьерного рифа
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