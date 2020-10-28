У берегов Австралии найден новый коралловый риф-небоскреб. Он выше Эмпайр-стейт-билдинг

Группа исследователей из калифорнийского Института океанологии Шмидта занималась трехмерным картированием морского дна к северу от полуострова Кейп-Йорк в австралийском штате Квинсленд.
Разработанный в институте дистанционно управляемый робот SuBastian, способный погружаться на глубину до четырех с половиной километров, транслировал видеонаблюдения в режиме реального времени. Новый риф, как считают ученые, не связан с основной структурой Большого барьерного рифа.
Управляющий директор Института, доктор Вимани отметила, что обнаружение ранее неизвестного рифа высотой в полкилометра показывает «насколько неизведанным остается мир даже у самых наших берегов».
«Сочетание функций картирования данных и подводный съемки, которые способен выполнять робот, поможет понять, какую роль играет найденный нами риф в структуре удивительного Большого барьерного рифа», — заключила доктор Вимани.
Большой барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом в мире. В нем обитают 1500 видов рыб, а сам он состоит из 411 видов известковых кораллов и простирается на 2300 км.
В 1981 году ЮНЕСКО выбрала его в качестве объекта Всемирного наследия, как было сказано, за «его огромную важность для науки и окружающей среды».
Однако рост температуры океана в последние годы привел к тому, что кораллы стали гибнуть, уникальная экосистема распадаться, а водоросли и другие чуждые для рифа элементы — расти.
В начале октября 2020 года были опубликованы результаты масштабного исследования, которые заключили, что с 1995 года из-за глобального потепления Большой барьерный риф потерял более половины своих кораллов.
Что мы знаем о новом рифе?
Ученые говорят, что это первая такая находка в регионе с конца XIX века. Всего в нем найдены семь очень высоких рифов, включая Рейн Айленд — самое большое в мире место гнездования зеленых морских черепах.
«Наши знания об океанах сильно ограничены, но новые технологии могут быть нашими глазами, ушами и руками в океанических глубинах, которые мы теперь можем исследовать на совершенно другом уровне. Нам открываются новые глубинные горизонты, новые удивительные экосистемы, дающие пристанище огромному разнообразию живых организмов», — сказала она.
Экспедиция Института Шмидта продолжит изучать северную часть Большого барьерного рифа до 17 ноября.
Другие находки
Новый риф — последнее, но далеко не единственное открытие, сделанное сотрудниками Института на борту научно-исследовательского судна «Фалкор». Экспедиция продолжалась 12 месяцев, за которые ею были обнаружены 30 новых видов морских обитателей, включая, как было сказано «самого длинного обитателя моря» — 45-метровую сифонофору, найденную в глубоководном каньоне к западу от побережья Австралии.
Сифонофора — близкая родственница медуз. Многие виды обладают биолюминесценцией и светятся зеленым или голубым светом для привлечения добычи.
Гигантская сифонофора была найдена в августе. В том же месяце экспедиция открыла новый вид черных кораллов и отметила новый редкий вид рыбы скорпиона, никогда ранее у берегов Австралии не встречавшийся.
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Исследователи предупреждают о бесследном исчезновении Большого Барьерного рифа