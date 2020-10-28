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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рабочий нашел в бельгийской церкви послание из прошлого

Письмо было оставлено в 1941 году

Во время ремонтных работ в церкви Святого Иакова в бельгийском Антверпене рабочий нашел необычный привет из прошлого. Под потолком в замковом камне лежал спичечный коробок, внутри которого было спрятано письмо на двух листах, датированное 1941 годом.

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Послание потомкам оставили маляры Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк, которые в то время занимались ремонтом церкви. В письме мужчины признались, что их жизнь очень тяжела: им пришлось пережить две войны— в 1914 и 1940 годах, голод, а теперь они работают за копейки.

Своих потомков авторы послания призвали наслаждаться жизнью, не откладывать важные дела на потом и на всякий случай запастись едой, кофе и табаком, пишет издание Antwerpen.

Екатерина Гура

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