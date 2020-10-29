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02:58 (мск), источник: Газета.Ру

Как врачи проводят прощальные видеозвонки для пациентов с COVID-19

Многие пациенты с тяжелым течением коронавируса оказываются изолированными от родственников на долгие месяцы во время лечения в больницах и не имеют никаких способов связи с ними. Выход нашли в больницах Великобритании, США и Индии — там в палатах устанавливают планшеты, а медсестры рассказывают людям, как пользоваться сервисами видеосвязи. По-своему выручают пациентов и врачи из Италии: они проводят прощальные звонки для тех, кто хочет сказать последние слова родным и близким.

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Источник: AP 2020

В период пандемии коронавируса единственным способом связи с тяжелобольными родственниками становятся видеозвонки. В большинстве случаев беседу организуют сотрудники больниц, рассказала телеканалу CNN Линда Грегсон, медсестра отделения интенсивной терапии города Блэкберна Северо-Западной Англии.

«Некоторые медсестры показывают родственникам по видеосвязи процедуры, которые проходит пациент. Иногда можно услышать, как плачущая дочь кричит “пожалуйста, держите моего отца за руку”. Другой телефонный звонок может по каким-то причинам закончиться оскорблениями в адрес медработников, но нас это не останавливает», — делится впечатлениями Грегсон.

Единственной помехой для видеозвонков периодически становится излишнее рвение людей увидеть своего заболевшего родственника.

Несколько раз нам приходилось прерывать звонки в Zoom, потому что в комнате было слишком много родственников, никак не соблюдавших дистанцию. Один раз на такой звонок собралось 45 человек.
Линда Грегсон

Во многом медперсонал облегчил общение с больной матерью и продюсеру телеканала «Би-би-си» Эндрю Уэббу. По его словам, медицинские сестры отважно надевали средства защиты и отправлялись проводить сеансы связи для его семьи, в то время как мать была не в состоянии держать телефон. Также по Skype она смогла попрощаться с каждым из родственников перед смертью.

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«Мой отец попрощался со своей 50-летней женой по телефону, хотя был всего в 30 км от нее. За несколько часов до ее смерти я подключился к телефону и услышал, как мама выкрикивает имена своих родных и близких. Я успокаивал ее в течение 15 минут и разговаривал с ней, пока она не заснула. Больше она не просыпалась», — приводит издание слова Уэбба.

В некоторых клиниках Англии врачи также организовали специальные «Часы поддержания связи». Так, организовать 15-минутный сеанс связи с госпитализированным родственником можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 и по выходным с 9.00 до 16.00. Для этого достаточно отправить письмо на почту больницы или позвонить по специально отведенной для этого телефонной линии.

Более того, можно также переслать текст для открытки, которую медперсонал заполнит самостоятельно и передаст пациенту в руки.

Не менее внимательно к поддержанию внешних контактов пациентов интенсивной терапии относятся и в больницах Индии. Согласно распоряжению гендиректора Службы здравоохранения (DGHS) Раджива Гарга, все тяжелобольные пациенты должны быть обеспечены планшетами и телефонами для того, чтобы связываться с родственниками в нужный момент. Единственное условие — регулярная дезинфекция этих устройств.

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«Связь может успокоить пациентов, а также усилить психологическую поддержку, оказываемую лечащей командой. Пожалуйста, проинструктируйте всех руководителей больниц, что они должны разрешить использование смартфонов и планшетных устройств, чтобы пациент мог проводить видеоконференции со своей семьей и друзьями», — говорится в подписанном им документе.

В некоторых больницах Дели специальные планшеты были установлены в палатах стационарно — с них люди могут в любое время позвонить своим родственникам, а также связаться с врачами, которым в таком случае не придется лишний раз заходить в «красную зону».

В США отдельные больницы также установили планшеты в палатах пациентов с тяжелым течением коронавируса, с которых они могут совершать видеозвонки своим близким. При этом связаться с родственниками получится даже в том случае, если ранее пользоваться подобными сервисами не приходилось, — подготовленные медсестры помогают разобраться с приложениями и освоить новый вид общения.

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Тем не менее, такой отлаженный механизм действует далеко не в каждой европейской стране. Так, доктор в больнице Сан-Карло Борромео в Милане Франческа Кортелларо устраивает сеансы связи пациентов родственниками самостоятельно, без помощи руководства.

«Пациенты с COVID-19 умирают одни, без присутствия родственников. Когда смерть близка, они знают это, потому что находятся в сознании. В моей практике такой случай был, когда бабушка захотела увидеть свою внучку. Я вытащила телефон и позвонила ей по видеосвязи. Они попрощались. Вскоре после этого она умерла. У меня длинный список таких видеозвонков — я называю это прощальным списком. Я надеюсь, что нам дадут iPad — трех или четырех будет достаточно, чтобы не дать людям умирать в одиночестве», — жаловалась она итальянскому изданию Il Giornale.it.

Александра Баландина

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